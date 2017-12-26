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終於！役政署長林國演下午率司機到成功嶺致意道歉

共機擾台圖曝光 展現突破第一島鏈企圖

2017-12-26 17:23中央社 台北26日電

共機近來頻頻出海擾台，國防部公布1年多以來完整的共機艦擾台圖。軍方官員分析，解放軍穿過馬海峽、宮古海峽和巴士海峽，代表解放軍突破第一島鏈企圖，每個通道都要走。

國防部今天公布106年國防報告書，報告書中首度完整公布中共機艦從去年中到今年底遠海長訓的次數和航線圖。從去年8月到今年12月中，共機艦共有25次擾台。

國防部公布的擾台圖詳細記錄共機每次出海的時間以及機種，其中3次穿越對馬海峽，7次穿越宮古海峽後循原路線返回駐地，15次穿越宮古海峽再經巴士海峽或是從巴士海峽再穿越宮古海峽，1次是穿越巴士海峽前往西太平洋後再循原路線返回。

共軍軍機擾台機型，包括：蘇愷30、圖154、轟6K、運8等。

軍方資深官員分析，解放軍不是只擾台，共機要到西太平洋，穿過對馬海峽、宮古海峽和巴士海峽，代表解放軍突破第一島鏈企圖，每個通道解放軍都要走。

官員分析，中共是想藉此展現逐漸強大的戰略威懾能力，不過歸納分析解放軍每次的飛行路徑、機型配置、武器掛載、飛行往返模式又大同小異。

官員並指出，對中國大陸飛行員來說，飛到海面上仍是比較陌生的訓練模式，因此多是資深飛行員或是資深飛行員帶著較資淺飛行員出海訓練，「老的帶小的」，熟悉在海面上的作業模式。

官員表示，中共軍機頻頻出海接近台灣防空識別區，國軍都有全程監控與警戒，也嚴守空中接戰規則，本著不挑釁、不退避、不鬆懈原則，保持高度監控。

解放軍中共國防部
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