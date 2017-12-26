影／國防報告書 台灣保命秘密武器曝光

國防部今天發布「中華民國106年國防報告書」，這本民進黨執政後第一本國防白皮書，論述平和開明，旨在與國人溝通全民國防，書中以一年來中共機艦遠海長訓繞台的詳盡紀錄，論證中共軍力威脅，進一步宣示我方將以「創新／不對稱」作戰的思維，研發「以共軍預期外的裝備，使對方難以預測或防範的戰術戰法」。

民進黨執政後第一本國防白皮書，宣示我方「創新／不對稱」作戰的思維。 記者洪哲政／翻攝 分享 facebook

書中還將「發展精準打擊武器」列為首要，尚未解密射程達到1200公里的雄二E巡弋飛彈，在報告書發表會中再度受到關注，而國防部發言人陳中吉回應：「這是我們保命的根本，不便詳細說明」。

106年國防報告書說明「防衛固守、重層嚇阻」新戰略的演進過程。 記者洪哲政／翻攝 分享 facebook

民進黨執政後提出所謂「防衛固守、重層嚇阻」新戰略，尤其美軍一再建議我方必須建構不對稱戰力，而非單以高價先進戰具作為戰力指標。國防部在新版國防報告書中，不但提出「防衛固守、重層嚇阻」戰略，也正式將「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」列為國軍正式建軍戰略；同時宣示將針對共軍建構不對稱戰力，特別出示一紙示意圖，說明「重層嚇阻」作法，其中一個從台灣本土發射直抵對岸的裝備，引起注意。

報告書中呈現我方有能自台灣本島攻擊大陸本土的飛彈武器，外界關切指的是不是尚未解密的「雄2E巡弋飛彈」。圖為陸射型雄2反艦飛彈。 國防部／提供 分享 facebook

針對報告書中呈現我方有能自台灣本島攻擊大陸本土的飛彈武器，外界關切這指的是不是尚未解密的「雄2E巡弋飛彈」。陳中吉表示，這只是一個示意，但沒標上的，不代表它不存在，在面對中共日益強大的軍事力量，這是我們積極而要集思廣義要做的，圖只是釋意，如資通電軍，網路攻防及其他先進科技，不便太過詳細說明，「這是我們保命根本」。圖表只是說明重層嚇阻的意象與理念。

國防報告書對共軍建構不對稱戰力，特別出示一紙示意圖，說明「重層嚇阻」的作法其中一個從台灣本土發射直抵對岸的裝備（紅箭頭處），引起注意。 記者洪哲政／翻攝 分享 facebook

針對「不對稱」建軍規劃，國防報告書中披露六大項目：「一、重點發展精準打擊武器，提升整體作戰效益；二、籌建通資電反制裝備，檢討運用創新之戰術戰法；三、陸軍持續建構高效能反裝甲飛彈及人攜式短程防空飛彈，強化濱海阻擊能力；四、持續籌建輕快任務多元的高效能作戰艦艇；五、籌獲新式智慧型水雷，建置快速布雷艇，提升布雷作戰整體效能，有效遲滯敵作戰攻勢；六、發展無人飛行載具，以提升聯合情監偵效能，開創聯合防空作戰有利態勢」。

為因應中共「第一擊」將破壞台灣各重要空軍基地跑道，國防部長馮世寬要求空軍各基地發展「滑跳板戰術」。 記者洪哲政／攝影 分享 facebook

但針對官版報告書中所披露為外界所熟知的建軍項目，國防部日前召開為期兩天的戰術戰法研討會，這場由國防部長馮世寬主持開幕，全程由參謀總長李喜明參與的會議，由高層下達指示，要求陸海空展開不對稱戰術進行研發。

根據透露，馮世寬指示，為因應中共「第一擊」將破壞台灣各重要空軍基地跑道，他已要求空軍各基地發展「滑跳板戰術」（Ski Jump），技術可行性已經由空軍與中正理工航空專家建案研究。

國軍高層主張海軍要建構一批外型如同漁船或遊艇的微型攻擊艇。 記者洪哲政／攝影 分享 facebook

據透露，參謀總長李喜明也在會中下達指示，他主張海軍要建一批每艘2到3人操作微型攻擊艇，不具有戰鬥系統與雷達，只搭載1枚反艦飛彈，外型塗裝都比照民用漁船或遊艇，以混淆敵軍偵蒐，戰時從各個漁港出擊，在陸上觀通系統或海上大型主戰艦艇引導下，專門攻擊大型登陸艦，讓敵軍防不勝防；而這些微型飛彈攻擊艇，部分可以搭載人員攜行式的刺針防空飛彈，以反制敵軍空中威脅。

國軍高層希望陸軍建構比照美軍ATACMS陸基戰術導彈系統，以遠距打擊執行跨區支援友軍或外離島作戰。 圖／翻攝FAS網站 分享 facebook

而在陸軍部分，李喜明希望陸軍建構比照美軍ATACMS陸基戰術導彈系統，憑藉其遠距打擊的能力，執行跨區支援友軍或外離島作戰。ATACMS是一種超音速遠程戰術導彈系統，可從陸軍多管火箭系統中發射，射程可達300公里遠，中科院曾表示可從雷霆2000進行性能提升仿製，外界懷疑代號「向陽」就是此案研究案。

今年國防報告書另一重要弦外之音，是我方首度將台美軍事合作，除了軍售流程與部分項目外，還將兩軍部隊來往台灣與美國本土進行協訓交流，在國防報告書上進行公開論述，提及台美以台灣關係作為雙邊關係之準據，美國持續供售我國所需防禦性武器，確保我維持足夠防衛能力，並建立全方位軍事交流管道。部隊層級交流協訓、觀摩操演、整體戰力評估、高階會談雙邊互動等，在質與量上均有實質進展，象徵美國對台灣具體的支持與安全承諾。