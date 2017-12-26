親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
護照誤用美機場
北市體總辱李新
基本工資3萬？
黨產爭議題難解
藍綠各黨拚2018
百里侯施政回顧
空汙問題待解決
政治
軍事
綜合

終於！役政署長林國演下午率司機到成功嶺致意道歉

影／國防報告書 台灣保命秘密武器曝光

2017-12-26 17:25聯合晚報 洪哲政陳洛薇、林鎮西、楊懿、蔡佩芸／製作

國防部今天發布「中華民國106年國防報告書」，這本民進黨執政後第一本國防白皮書，論述平和開明，旨在與國人溝通全民國防，書中以一年來中共機艦遠海長訓繞台的詳盡紀錄，論證中共軍力威脅，進一步宣示我方將以「創新／不對稱」作戰的思維，研發「以共軍預期外的裝備，使對方難以預測或防範的戰術戰法」。

民進黨執政後第一本國防白皮書，宣示我方「創新／不對稱」作戰的思維。 記者洪哲政／...
民進黨執政後第一本國防白皮書，宣示我方「創新／不對稱」作戰的思維。 記者洪哲政／翻攝
分享

書中還將「發展精準打擊武器」列為首要，尚未解密射程達到1200公里的雄二E巡弋飛彈，在報告書發表會中再度受到關注，而國防部發言人陳中吉回應：「這是我們保命的根本，不便詳細說明」。


106年國防報告書說明「防衛固守、重層嚇阻」新戰略的演進過程。 記者洪哲政／翻攝
106年國防報告書說明「防衛固守、重層嚇阻」新戰略的演進過程。 記者洪哲政／翻攝
分享

民進黨執政後提出所謂「防衛固守、重層嚇阻」新戰略，尤其美軍一再建議我方必須建構不對稱戰力，而非單以高價先進戰具作為戰力指標。國防部在新版國防報告書中，不但提出「防衛固守、重層嚇阻」戰略，也正式將「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」列為國軍正式建軍戰略；同時宣示將針對共軍建構不對稱戰力，特別出示一紙示意圖，說明「重層嚇阻」作法，其中一個從台灣本土發射直抵對岸的裝備，引起注意。


報告書中呈現我方有能自台灣本島攻擊大陸本土的飛彈武器，外界關切指的是不是尚未解密...
報告書中呈現我方有能自台灣本島攻擊大陸本土的飛彈武器，外界關切指的是不是尚未解密的「雄2E巡弋飛彈」。圖為陸射型雄2反艦飛彈。 國防部／提供
分享

針對報告書中呈現我方有能自台灣本島攻擊大陸本土的飛彈武器，外界關切這指的是不是尚未解密的「雄2E巡弋飛彈」。陳中吉表示，這只是一個示意，但沒標上的，不代表它不存在，在面對中共日益強大的軍事力量，這是我們積極而要集思廣義要做的，圖只是釋意，如資通電軍，網路攻防及其他先進科技，不便太過詳細說明，「這是我們保命根本」。圖表只是說明重層嚇阻的意象與理念。

國防報告書對共軍建構不對稱戰力，特別出示一紙示意圖，說明「重層嚇阻」的作法其中一...
國防報告書對共軍建構不對稱戰力，特別出示一紙示意圖，說明「重層嚇阻」的作法其中一個從台灣本土發射直抵對岸的裝備（紅箭頭處），引起注意。 記者洪哲政／翻攝
分享


針對「不對稱」建軍規劃，國防報告書中披露六大項目：「一、重點發展精準打擊武器，提升整體作戰效益；二、籌建通資電反制裝備，檢討運用創新之戰術戰法；三、陸軍持續建構高效能反裝甲飛彈及人攜式短程防空飛彈，強化濱海阻擊能力；四、持續籌建輕快任務多元的高效能作戰艦艇；五、籌獲新式智慧型水雷，建置快速布雷艇，提升布雷作戰整體效能，有效遲滯敵作戰攻勢；六、發展無人飛行載具，以提升聯合情監偵效能，開創聯合防空作戰有利態勢」。


為因應中共「第一擊」將破壞台灣各重要空軍基地跑道，國防部長馮世寬要求空軍各基地發...
為因應中共「第一擊」將破壞台灣各重要空軍基地跑道，國防部長馮世寬要求空軍各基地發展「滑跳板戰術」。 記者洪哲政／攝影
分享

但針對官版報告書中所披露為外界所熟知的建軍項目，國防部日前召開為期兩天的戰術戰法研討會，這場由國防部長馮世寬主持開幕，全程由參謀總長李喜明參與的會議，由高層下達指示，要求陸海空展開不對稱戰術進行研發。

根據透露，馮世寬指示，為因應中共「第一擊」將破壞台灣各重要空軍基地跑道，他已要求空軍各基地發展「滑跳板戰術」（Ski Jump），技術可行性已經由空軍與中正理工航空專家建案研究。


國軍高層主張海軍要建構一批外型如同漁船或遊艇的微型攻擊艇。 記者洪哲政／攝影
國軍高層主張海軍要建構一批外型如同漁船或遊艇的微型攻擊艇。 記者洪哲政／攝影
分享

據透露，參謀總長李喜明也在會中下達指示，他主張海軍要建一批每艘2到3人操作微型攻擊艇，不具有戰鬥系統與雷達，只搭載1枚反艦飛彈，外型塗裝都比照民用漁船或遊艇，以混淆敵軍偵蒐，戰時從各個漁港出擊，在陸上觀通系統或海上大型主戰艦艇引導下，專門攻擊大型登陸艦，讓敵軍防不勝防；而這些微型飛彈攻擊艇，部分可以搭載人員攜行式的刺針防空飛彈，以反制敵軍空中威脅。


國軍高層希望陸軍建構比照美軍ATACMS陸基戰術導彈系統，以遠距打擊執行跨區支援...
國軍高層希望陸軍建構比照美軍ATACMS陸基戰術導彈系統，以遠距打擊執行跨區支援友軍或外離島作戰。 圖／翻攝FAS網站
分享

而在陸軍部分，李喜明希望陸軍建構比照美軍ATACMS陸基戰術導彈系統，憑藉其遠距打擊的能力，執行跨區支援友軍或外離島作戰。ATACMS是一種超音速遠程戰術導彈系統，可從陸軍多管火箭系統中發射，射程可達300公里遠，中科院曾表示可從雷霆2000進行性能提升仿製，外界懷疑代號「向陽」就是此案研究案。


今年國防報告書另一重要弦外之音，是我方首度將台美軍事合作，除了軍售流程與部分項目外，還將兩軍部隊來往台灣與美國本土進行協訓交流，在國防報告書上進行公開論述，提及台美以台灣關係作為雙邊關係之準據，美國持續供售我國所需防禦性武器，確保我維持足夠防衛能力，並建立全方位軍事交流管道。部隊層級交流協訓、觀摩操演、整體戰力評估、高階會談雙邊互動等，在質與量上均有實質進展，象徵美國對台灣具體的支持與安全承諾。

資料來源／106年國防報告書
資料來源／106年國防報告書
分享

禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

影╱想本土又不敢太本土？國防報告書的台灣被放在這裡

2017-12-26 15:14

國防報告書發布 首度公開台美軍事合作

2017-12-26 14:12

哨兵攔阻役政署長闖營區 馮世寬將獎勵

2017-12-26 14:07

去年8月～今年11月 共機繞台15次

2017-12-26 13:36

國軍不對稱作戰 陸海空秘招曝光

2017-12-26 13:35

國防報告書宣示反共軍不對稱作戰 最新三秘技曝光

2017-12-26 11:55

國防部：馮世寬肯定成功嶺衛哨表現 將請陸軍獎勵

2017-12-26 11:53

國軍新版國防白皮書 歷次中共軍機繞台總整理

2017-12-26 10:40

民進黨執政首本國防報告書 首度將台美軍事合作檯面化

2017-12-26 10:07

好大的官威拒盤查！「假將軍、假夫人」闖進國安重地

2017-12-26 08:00

駕駛罵兵 葉俊榮：役政署長有表達「相關態度」

2017-12-25 14:17

影／闖營區辱罵哨兵？葉俊榮：相信役政署長

2017-12-25 13:54

國防部定期晉任 張捷等人晉升中將

2017-12-25 13:26

署長司機辱罵衛兵僅調職 朱學恒：當民眾白癡嗎？

2017-12-25 11:25

役政署長強闖成功嶺風波 葉俊榮：該檢討的就要檢討

2017-12-25 11:12

役政署長司機辱罵兵 花敬群：準備積極介入了解和掌握

2017-12-25 09:29

署長被攔 哨兵遭罵「吃狗屎」 還有誰的官威大？

2017-12-25 08:00

役政署長座車闖軍營 駕駛調職

2017-12-25 00:26

役政署長駕駛嗆軍營衛哨吃狗屎 內政部：調職處置

2017-12-24 18:17

署長遭攔司機罵人 役政署又自爆過去不用登記就能入營

2017-12-24 11:28

役政署長闖軍營 陸軍：有通行證仍要安檢

2017-12-24 10:33

國防部下令 空軍研發戰機「滑跳板戰術」

2017-12-24 10:01

摃上！役政高官闖營區 陸軍力挺成功嶺依規定執勤哨兵

2017-12-24 09:42

役政署長強闖軍營 包正豪：以為當官了不起的下作行為

2017-12-24 09:04

役政署長進軍營被攔 司機罵兵：你們都是吃狗屎的！

2017-12-24 08:25

鳳展計畫多花近兩百億買八項裝備 這兩項當場遭打槍

2017-12-24 08:07

F-16戰機性能提升多花近兩百億 增加戰力報你知

2017-12-24 08:07

空軍鳳展專案多花近兩百億 成美方強塞軍購之門？

2017-12-24 08:06

鴕鳥對待共機繞台 國防部不報 別國不會報嗎？

2017-12-24 08:00

龍鷹台海鬥／美艦泊台 中國就武統？

2017-12-20 16:38
看更多

熱門文章

總預算案被卡 柯建銘：軍公教無法調薪

2017-12-25 20:25

公務員命運大不同！18％走入歷史 那13％呢？

2017-12-26 15:14

影／馬英九光顧的牛肉麵店忙翻 老闆娘：陳美鳳也常來

2017-12-26 12:13

網友對不實爆料道歉 國民黨：要對不實抹黑畫紅線

2017-12-26 14:21

時代力量民調：近6成支持護照移除中華民國

2017-12-26 09:54

小英夢想最低工資3萬 孫大千「白話文」歸納4結論

2017-12-26 09:05

領事局官員改口 坦承護照誤用美國機場照片

2017-12-26 15:20

打臉外交部！新護照誤用美機場 看塔台就知道

2017-12-26 12:23

終於！役政署長林國演下午率司機到成功嶺致意道歉

2017-12-26 17:58

護理師當清潔婦用 急診主任：心酸又無奈

2017-12-26 10:03

好大的官威拒盤查！「假將軍、假夫人」闖進國安重地

2017-12-26 08:00

哨兵攔阻役政署長闖營區 馮世寬將獎勵

2017-12-26 14:07

獨／新護照內頁底圖疑美國機場 網友：台灣成美第51州？

2017-12-26 10:34

國防報告書宣示反共軍不對稱作戰 最新三秘技曝光

2017-12-26 11:55

空汙來襲屏東潮州陷「紅害」 網友：鼻子快壞了

2017-12-26 08:25

影／國防報告書 台灣保命秘密武器曝光

2017-12-26 17:25

陳抗太頻繁 柯P打柯P：中央機關該加高圍牆

2017-12-25 23:52

照片出包！護照19變 原來內頁還有這些圖案

2017-12-26 15:49

新聞眼／3年前，柯「推倒高牆」言猶在耳

2017-12-26 00:22

洪孟楷批綠自我感覺良好：馬任內5次調基本薪資

2017-12-26 06:33

影╱想本土又不敢太本土？國防報告書的台灣被放在這裡

2017-12-26 15:14

【重磅快評】勞工、想想孰軟？小英平安夜對勞工的背叛

2017-12-26 09:53

陳菊宣示零舉債「做到了！」國民黨：阿Q精神催眠法

2017-12-26 14:53

用人難甩派系分贓 蔡丁貴：民進黨政權快完蛋了

2017-12-26 11:09

高鐵局鐵工局整併成鐵道局 立院三讀

2017-12-26 11:28

侯漢廷：勞團抗爭小英柯P兩套標準 令人寒心

2017-12-25 22:15

已故市議員李新 公文中被辱罵「短命」

2017-12-25 19:57

北體總公文罵議員「短命」藍綠議員批缺德下流

2017-12-26 13:28

影／公文罵短命 北市體總秘書長：有人要對號入座也沒辦法

2017-12-26 11:30

公文辱李新短命 致電北市體總竟回「電話沒辦法接了」

2017-12-26 09:42

國防部：馮世寬肯定成功嶺衛哨表現 將請陸軍獎勵

2017-12-26 11:53

驚！在50樓鳥瞰高雄空汙 網友：真的很嚇人

2017-12-26 13:49

觀察站／蔡政府與社運界 矛盾加深？

2017-12-26 01:49

護照誤用美機場照片 徐永明要外長「出來道歉」

2017-12-26 16:23

政府遠離人民 詹順貴：盼能續當不討喜的烏鴉

2017-12-25 21:08

選前提資本工資3萬 朱立倫被蔡英文譏諷

2017-12-25 23:57

幕僚參選綠熱藍冷 朱家軍美女求戰

2017-12-26 09:00

總統「薪資夢想說」引網友許願：向總統學幹話

2017-12-26 17:21

【即時短評】綠執政只搶位不緊螺絲 文官體系崩解

2017-12-26 12:37

【重磅快評】政府斷線了！趕快搶購成人紙尿褲

2017-12-26 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top