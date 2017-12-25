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役政署長座車闖軍營 駕駛調職

2017-12-25 00:26聯合報 記者洪哲政黃國樑周佑政／台北報導

役政署長林國演座車在成功嶺營區遭哨兵盤查，引爆口角，駕駛怒罵衛哨遭調職處分。 圖...
役政署長林國演座車在成功嶺營區遭哨兵盤查，引爆口角，駕駛怒罵衛哨遭調職處分。 圖／聯合報系資料照片
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役政署長林國演傳出座車闖入陸軍成功嶺營區，駕駛辱罵衛哨事件，內政部役政署昨天表示，林國演當時親自下車出示證件，表明身分後進入營區，並未強闖，但駕駛「出言不遜」，已立刻將其調離署長駕駛職務，將檢討後續處置。

一名網友昨日透過臉書粉絲專頁發文，指稱林國演座車在廿二日下午要通過哨口時，不願配合檢查交出證件，還出言威脅「我比你們指揮官還大」、「我們要開會」、「你這樣妨礙公務」、「讓你當兵當不完」、「你們都是吃狗屎的」等語。

該篇貼文說，哨長回報戰情中心，戰情官堅持須依規定檢查，豈料役政署長竟直接下車闖進營區，驚動待命班衝出來阻攔，駕駛才交證件登記。

役政署表示，林國演赴成功嶺主持替代役結訓典禮，因駕駛心急出言不遜，才造成雙方誤解...
役政署表示，林國演赴成功嶺主持替代役結訓典禮，因駕駛心急出言不遜，才造成雙方誤解。 圖／聯合報系資料照片
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役政署回應說，林國演赴成功嶺主持替代役公共行政役區隊長訓練結訓典禮，進入成功嶺哨口時，車上已有通行證，理當放行，卻遭哨兵故意阻擋，因公務緊急，導致駕駛心急出言不遜，才造成雙方誤解情事發生；林國演也親自下車出示證件，表明身分後進入營區，並無強闖營區的情形。

陸軍第十軍團也發出聲明，表示役政署長座車欲進入成功嶺營區，疑因不諳營區大門衛哨安全檢查、人員識別程序，因為認知落差，與執勤衛哨發生不快。全案將進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。

第十軍團強調，官兵依法執行衛哨勤務應尊重，任何人進出營門都按規定受辨證、檢查，即便擁有通行證，進出營門車輛及乘員仍須接受安檢

陸軍內政部安檢

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