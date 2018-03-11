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原能會：核廢三法已列優先法案

2018-03-11 23:53聯合報 記者董俞佳沈婉玉／台北報導

311廢核大遊行昨天登場，此次以「面對核電代價、翻轉能源未來」為主題。 記者黃義...
311廢核大遊行昨天登場，此次以「面對核電代價、翻轉能源未來」為主題。 記者黃義書/攝影
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針對廢核大遊行訴求，原能會昨天表示，核廢三法已被列為優先法案，非核家園推動小組則偏向將核廢料送至集中式貯存設施管理，核二廠二號機重啟案則未接獲立院報告時間。

經濟部則說，已將非核家園目標納入「電業法」，推動能源轉型及電業改革，全面推動節能、創能、儲能及智慧系統整合，非核願景與民團訴求一致。至於現有核電廠除役與廢止問題，台電說，將按非核家園目標執行，既有核一、二、三廠除役，核四不啟封、不運轉，並持續推動核廢料處置，積極發展再生能源、潔淨天然氣發電機組及節電等措施。

原能會說，核廢三法包括核廢料管理法、組織法與管制法，可強化核廢料管理法制基礎。核廢料管理法由經濟部負責，原能會已函請國發會「非核家園推動專案小組」列為優先討論議題；核廢料營運專責機構組織法，有由經濟部提報「行政法人放射性廢棄物管理中心設置條例」草案，送立法院並列為優先法案；原能會已於一○五年三月完成放射性物料管制法修法，未來配合組改再調整。

原能會說，台電一○五年底提出「蘭嶼貯存場遷場規畫報告」，原能會隔年審查完畢，要求台電公司應於一一一年二月前，開始將蘭嶼核廢料運回產生地（即核電廠），或一一四年二月前，開始將蘭嶼核廢料送至集中式貯存設施貯放管理。

放射性物料管理局長劉文忠說，非核家園推動專案小組中的專家學者與民團，較偏向後者，但還待審。

核廢料原能會非核家園蘭嶼台電

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