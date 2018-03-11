廢核遊行：不該重啟核二2號機

2018-03-11 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



311廢核大遊行昨登場，關注近期核二廠二號機重啟案。 記者黃義書/攝影 分享 facebook

福島三一一核災七周年，全國廢核行動平台昨天下午於凱達格蘭大道舉辦三一一廢核大遊行，訴求「面對核電代價、翻轉能源未來」，呼籲讓核一、核二廠提前除役，也不該走回頭路而重啟核二廠二號機。

全國廢核行動平台今年提出三大遊行訴求，包括「核廢處置」、「能源轉型」及「核電廢止與除役」，要求政府立即提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制，並且提升能源效率與電力管理、核一及核二提前除役、盡速廢止核四等訴求。

反核民眾昨也呼籲不該讓核二廠二號機再加入運轉，讓台灣能源走回頭路；立委黃國昌到場聲援說，時代力量反對核二廠二號機重啟，指民進黨政府在核能議題上倒退。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，當初核一、核二部分機組會暫停運轉，非因環團反對，而是電廠自己機件故障，包括核一廠燃料組件把手鬆脫，核二廠變電箱爆炸，這都是老舊電廠問題，政府須說清楚。鹽寮反核自救會長吳文樟說，核四雖然封存，但還有五百多人在廠內工作，呼籲政府不應受擁核者煽動、應立即停建或拆除核四廠。

擁核團體則認為「返核」重啟，核電廠是政府面對選舉年不得不做的務實決定。

擁核團體核能流言終結者創辦人黃士修說，重啟核二廠二號機是民進黨政府務實的決策，今年是選舉年，如果不重啟，今年夏天電力一定「過不去」，恐重演去年八一五全台大停電事件，他說，「相信大綠、小綠表面反對，但最後都會讓它過，否則今夏『出事』，今年就不用選了。」

昨天的活動約兩千多人參與，民團還在現場舉辦太陽能板認購、腳踏發電棉花糖機等，還分送太陽能烘焙麵包，展現能源轉型的創意能量。現場展示節電、再生能源的各種可能，遊行舞台也是用太陽能發電。