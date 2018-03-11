蔡英文重申非核家園立場 孫大千：一篇溫馨感人的廢話

2018-03-11 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千說，政治人物的發言是一門藝術，蔡英文總統文青式的論述方式，更是深得精髓，奧妙無窮，「一篇真摯誠懇，溫馨感人的『廢話』。」孫大千提供 分享 facebook 今天是日本311東北大地震七周年，蔡英文總統再次重申建立非核家園的立場。前立委孫大千說，政治人物的發言是一門藝術，蔡英文總統文青式的論述方式，更是深得精髓，奧妙無窮，「一篇真摯誠懇，溫馨感人的『廢話』。」

孫大千表示，他的解讀是，蔡英文說能源轉型是台灣的現在進行式，但是要轉型多久？不知道；而蔡英文說，「政府跟民間的目標是一致的」，不過，達到目標所需的時間，政府和民間不見得一樣。

蔡總統說，「我們會依照規劃和進度，如期讓所有的核電機組停止運轉。」但是孫大千認為，是什麼樣的規劃和進度？沒有人知道。

蔡總統還說「太陽光電的裝置容量快速成長，離岸風電也在積極開發當中。此外，傳統火力機組的效率和清潔技術的提升，或是節能、儲能設施及智慧電網的佈建，政府都按部就班，全力在推動。」孫大千也質疑，要推動多久？到底有沒有效果？蔡英文完全不提了。

對於蔡英文說，「台灣即將成為一個零核電的國家。為了迎接這一天的來臨，政府會做萬全準備，繼續努力。」孫大千也說，這一天究竟是哪一天，有沒有期表，有沒有階段性目標，「但抱歉，什麼都沒有！」

最後蔡英文說，「非核家園雖非一蹴可幾，但方向絕對不會改變。」孫大千認為，這只是再次告訴你，這是一個方向很清楚的「夢想」。