影╱核終：廢核成政黨作秀工具 主辦單位：毀謗

2018-03-11 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



日本三一一大地震7周年，反核團體今天舉辦廢核大遊行，但是再度引發擁反核交鋒。擁核團體核能流言終結者質疑，活動是政黨作秀工具，還批評時代力量立委黃國昌雖然是唯一正式反對核二重啟，但是在立院卻沒有任何動作。核終也質疑，現場有用發電機，並非全部來自太陽能。對此，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，舞台上的音響、麥克風是來自太陽能，發電機是做其他電力使用，並沒有說到完全使用太陽能，她也說，今天幾乎沒有政黨參加，如何能說是政黨作秀工具？她氣憤批評，核終的說法已經涉及毀謗。

反核團體今天在凱達格蘭大道舉辦廢核大遊行，主辦單位全國廢核行動平台今年提出三大訴求包括「核廢處置」、「能源轉型」及「核電廢止與除役」，要求政府立即提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制，並且提升能源效率與電力管理、核一及核二提前除役、盡速廢止核四等訴求。現場也展示再生能源的各種可能，包括綠色和平的腳踩棉花糖機、主婦聯盟認購太陽能板與節電應用等。此外，舞台上的音響、麥克風設備也全來自太陽能。

不過，擁核團體核能流言終結者於會後質疑，這個活動是政黨的作秀工具，沒有一個民間團體的正式主張是停止重啟核二廠，唯一正式反對核二廠重啟的黃國昌，沒有在立法院有任何動作，並且提到反核團體的成員現在許多都已經在政府機構任職，如今面臨立場的衝突卻依然在政府任職，並且不敢用正式職稱反對核二廠重啟，核終也質疑現場雖然擺了太陽能板，說現場的電力全部都是來自於太陽能板，結果現場根本就有發電機。而且有啟動。

對此，反核團體綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣氣憤地表示，核終的說法已經涉及毀謗，今天來的大部分都不是政黨，現場連民進黨都沒有來，「他到底是說哪個政黨作秀？」，她也提到，本來就說舞台的麥克風、音響是透過太陽能，並不是全場，核終這部分搞錯了。另針對核二2號機部分，崔愫欣說，現場明明就有反對核二2號機重啟，她也批評，行政院重啟核二二號機是打保險牌，是便宜行事的手段，這點是不能接受的。

對比廢核大遊行今天提出的3項主張，核終今也提出6點訴求，包括政府精算提出能源藍圖、放棄將核四廠燃料往外送的規畫、誠實面對再生能源可能造成電價上漲壓力等等。