影╱廢核大遊行 擁核反核隔空交火

2018-03-11 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



311福島核災7周年，民間團體今天下午於總統府前凱達格蘭大道舉辦廢核大遊行，估計現場約有超過2千人參與，今年遊行主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，一方面呼籲核一、核二提前除役，面對核二二號機可能重啟，抗議者也高呼口號、舉牌要求不該讓核二重啟走回頭路。擁核團體則認為，「返核」重啟核電廠是政府面對選舉年，不得不做的務實決定。

主辦單位全國廢核行動平台今年提出三大訴求包括「核廢處置」、「能源轉型」及「核電廢止與除役」，要求政府立即提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制，並且提升能源效率與電力管理、核一及核二提前除役、盡速廢止核四等訴求。

面對即將到來的夏日供電危機，台電欲重啟核二二號機，引發民間團體反彈，今天反核民眾聚集凱道上，呼籲政府讓核一、核二提前除役，不該讓核二二號機再加入運轉，讓台灣能源走回頭路。立委黃國昌也到場聲援，明確表達時代力量反對重啟核二的立場，他也批評，民進黨政府在核能議題上倒退。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，當初核一、核二會暫停運轉，並非因環團反對，而是電廠機件故障所致，包括核一廠燃料組件把手鬆脫，核二廠變電箱爆炸，都是老舊電廠的問題，政府必須說清楚，否則民眾無法信任。鹽寮反核自救會會長吳文樟表示，核二廠2號機擬重啟，讓人擔憂核四是否也要商轉，他說，核四廠雖然封存，但還有5百多人在廠內工作，隨時準備發電，他呼籲，政府不應受擁核者煽動、應立即停建或拆除核四廠。