核廢料仍在 蘭嶼青年失望不出席廢核遊行

2018-03-11 18:03 中央社 台北11日電



2025非核家園目標雖已確立，但核廢處置問題仍然無解，受核廢影響的蘭嶼青年坦言因失望而不出席遊行，面對核廢問題，環保團體也呼籲，政府應立即完備核廢處理相關法令。

2018廢核大遊行今天登場，遊行提出3訴求，包含政府立即提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制，並儘速建立社會對話及公民參與機制，讓全民討論核廢何去何從，擬定核廢料處置的可行時程表。

原本每年都會特地從蘭嶼來參與廢核大遊行的蘭嶼當地居民，今年罕見未出席，蘭嶼青年林詩嵐接受中央社記者電訪時表示，抗議核廢料在蘭嶼已經7年多，為了核廢料處理已經北上好幾次，但政府仍不積極面對問題，因為再怎麼抗爭都沒用，所以今年決定不出席廢核大遊行。

林詩嵐指出，「我們世世代代都是生活在這島上，為什麼要去接受這樣子的傷害？」林詩嵐說，這些都是不合理的，希望政府能儘速將核廢料遷走。

對於核廢料處理，北海岸反核行動聯盟成員江櫻梅告訴中央社記者，送到蘭嶼的核廢料已經累積10萬桶，核廢料讓蘭嶼當地人擔憂有人工核種外洩的可能，台電雖然一直說沒有這種情況，但核廢料確實對蘭嶼人帶來恐懼，台電為了說服或補償蘭嶼人，發放回饋或補償金，這對當地文化及原始生活方式造成傷害、分裂。

江櫻梅表示，台灣應該要有一套好的討論過程跟政策來處理核廢料，最早蓋核電廠或是低階核廢料要放哪裡都是政府說了算，但時代已經不一樣，更何況也有越來越多人包含政府、台電在內，漸漸了解核廢料的風險，所以唯一能夠做的就是設計由下而上廣泛的公民討論方式，討論核廢料處理問題。

江櫻梅說，雖然核廢料處理困難，但政府應該更積極一點，而不是把問題往後挪，也許有的政治人物或是政府官員認為「拖過就算了」，但這是前一代所製造的問題，「我們有責任去解決」。