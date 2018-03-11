親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
311廢核大遊行
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
統獨對立升高？
余光中未獲褒揚
政治
軍事
綜合

HBL／松山第2度連霸 奪隊史第6冠

核二廠2號機再轉 環團要求廢核四

2018-03-11 15:54中央社 台北11日電

廢核大遊行提出核電廢止與除役訴求，鹽寮反核自救會會長吳文樟說，核二廠2號機擬重啟，讓人擔憂核四是否也要商轉，籲政府不應受擁核者煽動、應立即停建或拆除核四廠。

一年一度廢核大遊行今天登場，今年遊行主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，環保團體也提出核一、核二提前除役，儘速廢止核四，提出轉賣拆除評估方案，廠區後續規劃應擬定民眾參與機制，交由當地居民討論決定等訴求。

吳文樟表示，政府雖然已經確立2025非核家園目標，但核二廠2號機組卻又要再轉，不免讓人擔心核四是否也要商轉了，呼籲政府不應受擁核者煽動，應該立即停建、拆除核四。

吳文樟指出，「核四是一件拼裝不起來的拼裝車，根本沒辦法商轉」由於核四停建衍生費用高達新台幣2800多億元，政府不曉得該算在台電還是民眾身上，才一直不願宣布停建。

吳文樟說，核四應立即停建，並改用太陽能、風力或是其他發電形式，政府也應舉辦說明會讓全民了解、參與。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，當初核一、核二會暫停運轉，並非因環團反對，而是電廠自己機件故障所致，包括核一廠燃料組件把手鬆脫，核二廠變電箱爆炸，這都是老舊電廠的問題。

崔愫欣指出，政府必須正面面對，現有這些老舊核電廠是否能用完剩下的運轉期限，若不行的話，老舊電廠是否有提前除役的可能，政府都應該說清楚講明白。

311反核遊行隊伍從凱道出發，近千人的反核隊伍步行市區後返回凱道，有反核四的阿嬤...
311反核遊行隊伍從凱道出發，近千人的反核隊伍步行市區後返回凱道，有反核四的阿嬤舉著反核的旗幟。聯合報系記者黃義書/攝影
分享

核四核二核一

相關新聞

重申非核家園 蔡總統：政府和民間的目標是一致

2018-03-11 17:31

黃國昌聲援廢核遊行 批重啟核二是退步

2018-03-11 16:19

影╱核終：廢核成政黨作秀工具 主辦單位：毀謗

2018-03-11 20:54

影╱廢核大遊行 擁核反核隔空交火

2018-03-11 18:27

影／311廢核大遊行 千人上街提4訴求

2018-03-11 17:11

311七周年 台電：持續推動核電除役核廢處理與能源轉型

2018-03-11 15:12

311廢核大遊行登場 提廢核四訴求

2018-03-11 14:51

回應「廢核遊行」 經濟部：感同身受

2018-03-11 14:43

未來電價恐漲 徐永明：先讓民眾荷包有感再來談

2018-03-11 14:35

廢核大遊行 原能會：認同民間意見

2018-03-11 14:22

黃士修：選舉年 反核大遊行成返核大遊行

2018-03-11 13:18

方儉：蔡政府用玩命的方式在玩核

2018-03-11 13:18

反核食公投提案連署 本周送中選會

2018-03-11 13:18

核能學者發起公投 籲終止非核家園政策

2018-03-11 13:18

才3月…備轉容量率就跌破6% 近年來首見

2018-03-11 13:17

廢核遊行影響排案計畫？核二重啟 立院報告生變

2018-03-11 13:17

廢核遊行凱道怒吼：堅決反對重啟核二2號機

2018-03-11 13:13

台電：核廠將如期除役 非核家園目標不變

2018-03-11 12:44

方儉：蔡政府用玩命的方式用玩核

2018-03-11 12:38

反對重啟核二 廢核遊行：蔡英文負起政治責任

2018-03-11 12:34

藍本月完成反核食、空汙公投提案連署 送交中選會

2018-03-11 11:52

核二廠不發電 今年供電恐吃緊！

2018-03-11 11:51

黃士修：瓦斯氣爆死那麼多人 台灣照用天然氣

2018-03-11 11:48

廢核遊行登場 凱道東往西車道有交管

2018-03-11 11:05

311廢核大遊行「面對核電代價、翻轉能源未來」

2018-03-11 10:59

反對2025非核家園 核能學者發起「以核養綠」公投

2018-03-11 10:42

廢核遊行下午登場 能源未來展打頭陣

2018-03-11 08:52
看更多

熱門文章

張曉風：余未獲褒揚令 和管中閔一樣的理由

2018-03-11 03:33

「失業部長」龍應台載馬英九 臉書留下難得共乘照

2018-03-11 13:55

影／洪孟楷諷吳音寧 民進黨用250萬酬庸二百五

2018-03-11 11:29

蔣萬安偕父母 親赴慈湖陵寢查看狀況

2018-03-11 00:04

郭瑤琪案非常上訴被駁 陳師孟：證明司法還有很多恐龍

2018-03-10 22:01

蔡詩萍開砲 文化部呈請褒揚李永平

2018-03-11 02:56

國民黨初選口水 「正藍」讓一堆混色系選將中槍

2018-03-11 08:00

李登輝：國家領袖放任統獨對立 極不負責任

2018-03-11 00:04

疑諷繆德生服務處被潑漆 桃園議員王浩宇：我不會妥協

2018-03-11 10:22

諷繆德生亡故800-1 黃子哲：王浩宇政治生命敲喪鐘

2018-03-11 19:05

吳音寧看不懂財報？徐世勳狠酸：不夠用功

2018-03-11 15:48

方儉：蔡政府用玩命的方式用玩核

2018-03-11 12:38

國民黨年輕化政策失敗？孫大千的四個建議

2018-03-11 09:29

軍人年改 國民黨內部出現路線之爭?

2018-03-11 00:04

余光中為何未獲總統褒揚令？文壇熱議 總統府這麼說

2018-03-10 23:45

吳音寧不懂財報影片瘋傳 北農主秘：她已能掌握財務

2018-03-11 18:40

反對2025非核家園 核能學者發起「以核養綠」公投

2018-03-11 10:42

孫大千的改造台北 推出電商時代

2018-03-11 08:14

周錫瑋、侯友宜誰當母雞? 藍議員：無法接受神隱七年

2018-03-11 11:27

陳師孟批司法界仍有很多恐龍 他反批：霸道破表

2018-03-11 12:07

吳音寧適任北農總座？ 何啟聖：5標準檢驗專業經理人

2018-03-11 14:50

黃士修：瓦斯氣爆死那麼多人 台灣照用天然氣

2018-03-11 11:48

未獲總統褒揚令 范我存：余光中不會在意

2018-03-11 14:14

中華民國軍人在美只能穿便服 台灣旅行法能突破嗎？

2018-03-11 09:22

陳菊接府秘書長 可能訪美後上任

2018-03-11 11:13

總統府：褒揚令多由親族提出 依法頒發

2018-03-11 03:31

褒揚令頒發標準何在？ 文壇議論

2018-03-11 02:49

福山邀請 馬英九4月相隔12年再赴美史丹福大學演講

2018-03-11 15:36

余光中未獲褒揚令 陳芳明：政府不應沉默

2018-03-10 23:45

藍委資深、青壯兩派 對軍人年改有歧見

2018-03-11 00:04

重申非核家園 蔡總統：政府和民間的目標是一致

2018-03-11 17:31

反對重啟核二 廢核遊行：蔡英文負起政治責任

2018-03-11 12:34

傳許立明將代理高市長 陳菊任府秘書長明朗化？

2018-03-11 00:04

北農事件 賴清德：不會細究

2018-03-10 23:30

馬英九卸任後四度訪美 下月受邀赴史丹福大學演講

2018-03-11 12:27

喜樂島推獨立公投 執政團隊頭痛

2018-03-11 00:04

溪州鄉長：吳音寧若有錯應辭職下台 但不要羞辱人

2018-03-11 20:18

他組模型45年 家如飛機博物館

2018-03-10 23:21

現任張文瑞退出民進黨高市議員初選 5個選區不必民調

2018-03-10 23:18

新北綠營未明朗 周錫瑋：最後還是賴清德出來

2018-03-11 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top