反對重啟核二 廢核遊行：蔡英文負起政治責任

2018-03-11 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



「全國廢核行動平台」今天舉行廢核大遊行，反核團體表示，如果蔡政府堅持重啟核二廠2號機，必須負起政治責任。

全國廢核行動平台今年訴求包括核一、二應盡早除役，核四加速出售電廠設備。遊行分成兩隊伍，包括「面對核電代價」大隊及「翻轉能源未來」大隊，報名參加的包括時代力量、綠黨等共約50多個團體，導演柯一正、歌手林生祥及巴奈等人出席。

地球公民基金會公關活動組組長陳雅晶說，蔡政府上任兩年多，雖然曾提出非核白皮書，但進度落後，包括今年即將要除役的核一，除役的經費從何而來、核廢料的選址等，都不見下文。

至於政府計畫重啟核二2號機，陳雅晶表示，蔡政府稱2025年要達成非核家園，但根本沒在努力，每個國家要推動非核家園，包括電價、再生能源或是能源轉型都是一同推動，卻看不見蔡政府在節電等議題上的努力。

過去發起「我是人、我反核」活動的柯一正說，核二2號機連續發生多次問題，政府卻要重啟，「如果又發生問題，誰來負責？」他說，屆時蔡政府勢必要負起政治責任，並呼籲立委要嚴格監督及審查。