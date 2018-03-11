藍本月完成反核食、空汙公投提案連署 送交中選會

2018-03-11 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨中常會上月28日通過決議，將全面發動「反核食」與「反空汙」兩項公投案。反核食公投第一階段提案連署已完成，下周將送1.8萬連署書至中選會；反空汙公投原先預計4月展開連署，也已提前在本周動員，預計一周內可完成提案連署。

郝龍斌辦公室發言人游淑慧表示，由於中選會公投連署格式有變更，上個月發文去中選會詢問，中選會回函表示認同去年連署的理由和要件，所以去年所連署的12萬份是具有效力的，不需要再重新連署；不過由於連署門檻下降，第一階段僅需1800份連署書，下周將篩選1.8萬份連署書至中選會，減少中選會作業時間，希望盡快審完並進行第二階段連署。

國民黨文傳會主委李明賢表示，本周末已開始進行反空汙公投連署，第一階段先透過區域黨籍立委一個人連署1500份，汙染嚴重的中部地區台中、南投、彰化立委則各負責3000份，國民黨官網上也有放連署書供民眾下載連署；第二階段兩個公投提案需要57萬份連署，屆時會動員全數立委及候選人一起努力。

反空汙公投提案領銜人、雲林縣長被提名人張麗善說，最快一周內就會完成反空汙連署完成送交黨中央。她表示，呼吸新鮮空氣是人民的權益，希望藉由反空汙公投議題讓政府去反省現在的能源政策。現在無論是煤還是天然氣都需要向國外購入，也不是長久之道，即便政府希望能達到非核家園，但核電在現在還是比較穩定、乾淨的能源，如果要完全廢除核電，必須要思考真正能夠長久替代的能源。