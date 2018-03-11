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疑諷繆德生服務處被潑漆 王浩宇：我不會妥協

核二廠不發電 今年供電恐吃緊！

2018-03-11 11:51聯合報 記者陳熙文╱即時報導

「面對核電代價，翻轉能源未來」廢核大遊行今登場，各界焦點尤其聚焦在核二廠2號機是否再轉。對此，台電發言人徐造華表示，核二廠機組若能再轉，將提供全國電力供應更大的調度空間。然而民進黨立委、立法院教育委員會召委吳思瑤指出，許多部會反應希望先優先處理解凍案，原能會報告的期程恐產生變化，明天才會做最後決定。

核二廠2號機至今停機超過600天，台電今年2月5日申請核二廠2號機重新啟動運轉，行政院原能會經過1個月審查後日前公布結果，確認現場狀態可符合再起動運轉的要求。行政院長賴清德日前強調核二廠2號機沒有封存，後續再轉需要經濟部的專業考量，送立法院教育委員會報告之後，再做決定。

對此，教育委員會原定最慢15日排定原能會至國會進行專案報告，但本周立法院會議周報上卻未見行程。吳思瑤說，目前她還在與同為教委會召委的民進黨立委鍾佳濱協調分工，另外許多部會這幾天都反應有解凍案的需求，希望能儘速處理，是不是按原訂計畫於周四安排原能會報告，她說她還會跟其他委員溝通，周一就會比較明朗。

至於原能會報告時程是否受到廢核遊行影響，吳思瑤強調教委會會善盡國會監督的責任，不會因為遊行而影響排案的計畫。

然而核二廠2號機若不能在短時間內併聯發電，恐影響本年度的電力供應，尤其核三廠預計4月初就要進行為期1個多月的例行性大修。根據台電預測評估，未來2個月的備轉容量率皆維持在6%左右，亮出供電吃緊的黃燈。

徐造華對此表示，目前供電預估皆沒有將核二廠納入考量，而為了配合環保條件、空汙降載和生煤減量，才會將備轉容量率控制在黃燈，即使核二廠2號機加入發電，備轉容量率的數字也不會相距太遠。至於核三大修，徐造華指出屬於計畫性大修，到時其他完成歲修的機組會補上來，不會影響供電。但他也坦言，若是核二廠2號機能夠發電，將提供整體發電更靈活的調度。

根據台電3月11日上午統計，目前為了因應環保限制，共有4機組降載，包括興達燃煤電廠1號機、2號機和4號機，以及協和燃油電廠4號機，共減少供電1095.3MW。

然而核二廠2號機若不能在短時間內併聯發電，恐影響本年度的電力供應，尤其核三廠預計...
然而核二廠2號機若不能在短時間內併聯發電，恐影響本年度的電力供應，尤其核三廠預計4月初就要進行為期1個多月的例行性大修。根據台電預測評估，未來2個月的備轉容量率皆維持在6%左右，亮出供電吃緊的黃燈。 圖/擷取自台電網頁
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核二原能會台電

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