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北港進香少了一味！紅龜粿阿嬤辭世 香燈腳淚憶：再也吃不到了

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北港進香少了一味！紅龜粿阿嬤辭世 香燈腳淚憶：再也吃不到了

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖徒步進香活動圓滿落幕。圖／本報資料照片
白沙屯媽祖徒步進香活動圓滿落幕。圖／本報資料照片

北港白沙屯進香活動一向是台灣民間宗教文化的重要盛事，吸引眾多信眾參與。然而，今年的進香路上，少了一道熟悉的紅龜粿香氣，令許多香燈腳感到惆悵。原來，每年在進香路線上熱情招待香燈腳的「紅龜粿阿嬤」於今年1月辭世，享耆壽90歲。

有一名網友日前在社群平台「Threads」上發文，深情回憶起過去八年來參與北港進香時，阿嬤親手製作的紅龜粿所帶來的溫暖與感動。他表示，每年進香前，阿嬤總是提早準備，將滿滿的人情味包進紅龜粿中，供過路的香燈腳享用。然而今年，他再度走過熟悉的路段時，卻少了那一抹熟悉的花生香，也少了一個溫暖的身影。

原PO感慨地表示：「進香就像人生的縮影，有人加入，也有人離開；有相聚，也有告別。我們在路上學習承受、學習放下，但阿嬤的善意與那份人情味，永遠留在心中。」

該貼文曝光後，引發眾多網友共鳴。許多人紛紛留言表示，曾在進香路上品嘗過阿嬤的紅龜粿，回憶起她深夜不眠親手製作的熱騰騰美味，心中充滿感激與不捨。一位網友留言：「去年阿嬤還吩咐我要多拿一點給轎班人員吃，怕他們路上會餓肚子。如今得知阿嬤已隨媽祖去修行，真的好難過。」

據了解，北港紅龜粿阿嬤今年1月過世，她生前每年都熱心準備紅龜粿，分送給經過的香燈腳，成為北港進香路上的一大特色。

白沙屯拱天宮媽祖聖駕於20日下午4時10分順利回宮，為今年8天7夜的進香活動劃下圓滿句點。然而，在這條充滿信仰與人情味的道路上，那位曾經溫暖無數香燈腳心靈的阿嬤，將永遠留在大家的記憶中。

白沙屯媽祖

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