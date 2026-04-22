敢騙媽祖？付錢委遊覽車司機報名白沙屯進香 竟拿到假臂章香燈腳氣炸

白沙屯媽祖徒步進香活動剛圓滿落幕，今年破紀錄逾46萬人報名「粉紅超跑」香燈腳，卻傳出有人遭信任的遊覽車司機「假報名、真詐財」事件！1名香燈腳在threads爆料有遊覽車司機招攬乘客收錢幫報名，但並未依約幫報名，還拿假進香臂章、衣服誆騙，讓整車信眾氣炸。

據了解，為了避免給媽祖進香活動造成負面影響，發文的廖姓信眾很糾結，「粉紅超跑」出發當晚發現異狀後，一直很糾結「腦袋裏一直在思考，媽祖給我的這個課業，要成就一個人非常的難，但要毀悼一個人非常的簡單，或許不是大惡大非的事，車上的人選擇原諒，但欺騙就是不對，心裏還是向白沙屯媽祖請求，將他們導回正途，莫為了錢財，惡向膽邊生」。

「我壓根從沒想到過，白沙屯廟方的特約遊覽車司機，居然在白沙屯媽祖眼皮下，幹這種壞事！」廖姓信眾指出，過去曾搭乘廟方特約遊覽車，因信任該名司機的熱心服務，今年便與30多位同行香燈腳透過該司機幫報名，含車資每人繳交2800元，結果該司機收了錢卻未依約辦事。

媽祖起駕當晚，該司機就不斷推託，直到深夜才發定位讓大家領取裝備；天亮後眾人察覺衣服材質有異，逼問下司機才坦承根本沒報名，連衣服、臂章都是私下找人仿造的。

廖姓信眾憤怒說，報名香燈腳最在意的就是名字能寫入「疏文」祈福，司機卻利用信徒對媽祖的虔誠詐騙，甚至在事發後將所有人踢出群組、承諾退回的報名費也石沉大海。

對此，廟方無奈表示，開放正式報名前及期間常宣導信眾小心詐騙，鼓勵親自到場報名，並核對官方公告的資訊，類似私人糾紛純屬司機個人行為，廟方很遺憾也根本難以介入，受害信眾若認為是「詐騙」可報警處理。