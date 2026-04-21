馬祖黃魚公車應援白沙屯媽祖進香 社群創76萬瀏覽

連江縣政府的黃魚公車8日首度跨海來台，加入白沙屯媽祖進香「香燈腳車」並順利完成任務。據縣府統計，相關社群貼文瀏覽人次破76萬，線上抽獎活動參與人數超過4000人。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，隨著白沙屯媽祖回鑾，連江縣政府的黃魚公車也順利完成「香燈腳車」任務。透過每日於社群公布停靠地點，供信眾上車休息，並發送結緣扇、馬祖伴手禮等，成功吸引許多香燈腳駐足，在社群上互動，並對馬祖觀光產生興趣。

交旅局說，黃魚公車不僅在進香路上感動人心，更累積龐大網路聲量。根據統計，黃魚公車從基隆港出發起至今天為止，官方社群「馬祖卡蹓趣」的臉書（Facebook）、Instagram、Threads等平台合計瀏覽量破76萬人次，抽獎活動則吸引超過4000人參與。

交旅局表示，黃魚公車參與進香期間，不僅收到許多信眾詢問，對馬祖「海上媽祖」的歷史產生興趣，還有香燈腳聽完工作人員介紹後，當場訂下往馬祖的機票，開啟另一個追尋媽祖的宗教之旅。

交旅局透過新聞稿表示，農曆9月9日，馬祖將舉行年度宗教盛事之一的「媽祖昇天祭」，並以莊嚴的祭祀儀式，呈現海洋媽祖的信仰景觀。盼信眾在延續感動之餘，能踏上馬祖，感受島嶼的媽祖信仰文化。

黃魚公車共2輛，為馬祖國際藝術島永久作品，由跨界藝術家鄒駿昇操刀設計。公車以「時光罐頭」為概念，將馬祖代表性漁產「黃魚」，及軍管時期的「一夜干」記憶轉化為視覺藝術。