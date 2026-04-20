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白沙屯媽祖回宮安座、進香圓滿落幕 二媽帶領明天遊庄

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖鑾轎於4點10分左右，在信眾夾道高喊「進喔！進喔！」回宮安座。圖／拱天宮提供
白沙屯媽祖鑾轎於4點10分左右，在信眾夾道高喊「進喔！進喔！」回宮安座。圖／拱天宮提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香活動，擇定今天下午4點10分回宮，現場恭迎媽祖回鑾信眾擠爆白沙屯地區，媽祖鑾轎在宮門前三進三退儀式後，在信眾高喊「進哦！進喔！」的聲浪中，衝入大殿安座，氣氛沸騰，預計5月1日開爐。

白沙屯媽祖鑾轎今天上午於台1線秋茂園對面空地舉行換轎儀式後，改乘8人抬大轎回到白沙屯，中午在火車站前停駕，過程中媽祖婆也露臉，供信眾們參拜。

依慣例，當地居民設香案並提供飯擔、點心犒勞香燈腳，各地湧入信眾人潮將白沙屯地區擠得水洩不通。在頭旗引領自朝天宮帶回百年不滅香火的香擔隊伍陸續入廟後，媽祖鑾轎隨後於4點10分左右，在眾人夾道歡迎、熱情高喊「進喔！進喔！」聲浪中，三進三退後衝入大殿，工作人員隨即關上廟門。

此時鐘鼓齊鳴，廟方執事人員先將火缸送入正殿神房，然後恭請媽祖入神房安座，放下神房前紅色布幔，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，靜待12天後才開爐。

拱天宮表示，媽祖回宮安座後，值年爐主、副爐主與頭家們負責準備豬羊三牲祭品，舉行拜天公儀式，由道長誦經祈福，上稟蒼穹護佑村落四季平安；儀式後也舉辦擲筊遴選隔年新任爐主、副爐主與頭家，明天（21日）將由二媽帶領遊庄，歡迎信眾持續參與，共沐媽祖慈恩。

白沙屯媽祖

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