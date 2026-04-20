白沙屯媽祖回鑾 高虹安發貢丸湯、炒米粉為竹市祈福

白沙屯媽祖今回鑾通霄，新竹市長高虹安與馨禾福利關懷協會、新竹市議員陳慶齡、黃文政、吳旭豐及中隘里長陳士樺、民政處長施淑婷等人，特別前往回鑾行經據點，為隨行的香燈腳們遞上新竹在地貢丸湯、炒米粉，祈求媽祖保佑新竹風調雨順、市民平安。
高虹安表示，白沙屯媽祖進香展現了台灣堅定的民間信仰與深厚的人情味，看著信眾們不辭辛勞地跟隨媽祖腳步，內心非常感動。今天準備了最道地的新竹特產貢丸湯與炒米粉，就是希望讓長途跋涉的信眾們能感受到竹市的溫暖，將這份平安與福氣傳遞下去，也特別感謝新竹市風廚師餐飲觀光發展協會熱情支援，讓應援行動更加順利圓滿。
高虹安提到，她在去年便曾赴現場參與進香應援，今年再次到場服務，感受依然深刻。每一次參與都能看見台灣社會最純粹的善意與團結，無論是自發投入的志工、沿途熱情的民眾，或是彼此照應的香燈腳們，都讓人深刻體會宗教文化所帶來的正向力量，也更加堅定市府持續支持地方文化的決心。
施淑婷表示，此次補給物資發放，不僅有馨禾福利關懷協會的志工們投入，多位新竹市議員及在地里長也一同共襄盛舉。今天大家不分彼此，一同擔任志工發放結緣品，心裡想的都是為新竹市祈求更好的未來。活動現場聚集了許多來自新竹在地的民眾，看到高虹安市長親自下廚發放物資，更紛紛上前合影並致意。高市長也親切地與鄉親握手寒暄，現場加油聲與感謝聲不斷。
民政處表示，高虹安市長重視地方文化傳承與宗教活動推廣。此次參與白沙屯媽祖回鑾應援，不僅是對傳統信仰的尊重，更透過具體行動傳遞城市關懷與溫度。未來市府也將持續結合民間力量，推動文化傳承與社會共好，打造竹市成為溫暖、宜居且富含人情味的幸福城市。
白沙屯媽祖徒步進香今天回鑾通霄，預計下午4點10分回宮安座！「粉紅超跑」一早6點自通霄鎮公所出發後，依往例至新埔秋茂園前的空地上舉行「換轎」的儀式，前總統蔡英文也現身接駕陪走並參與儀式，引發信眾關注。
白沙屯媽祖今回鑾通霄，新竹市長高虹安與馨禾福利關懷協會、新竹市議員陳慶齡、黃文政、吳旭豐及中隘里長陳士樺、民政處長施淑婷等人，特別前往回鑾行經據點，為隨行的香燈腳們遞上新竹在地貢丸湯、炒米粉，祈求媽祖保佑新竹風調雨順、市民平安。
今天是白沙屯媽祖進香最後一天，預計下午回宮安座，不過一早進香回鑾路經通霄鎮台1線鐵道旁時，疑因信眾燃放大量鞭炮及彩帶恭賀媽祖回鑾，導致異物纏繞鐵道東線電車線，台鐵公司發現後為確保行車安全，在通霄至新埔間暫以西線單線雙向行車，目前已恢復雙向通行。
白沙屯媽祖往北港進香已踏上返程，前總統蔡英文今天在臉書表示，今天早上6時，她來到白沙屯媽祖進香的隊伍中，成為一名最平凡、也最榮幸的香燈腳，和大家一起走在這條充滿信念與祝福的路上。同行的香燈腳還有民進黨提名的縣市長參選人蘇巧慧、陳瑩、陳品安及民進黨立委莊瑞雄。
白沙屯媽祖往北港進香第八天，今天上午9點左右在新埔秋茂園前方空地舉行傳統換轎儀式，媽祖婆換乘8人抬大轎，繼續踏上返程，回鑾白沙屯也進入最後一哩路！現場萬千信眾歡喜迎接，預計下午4點10分回宮安座。
白沙屯媽祖徒步進香擁有逾百年歷史，近年因網路科技傳播迅速，發展成全國宗教盛事，為白沙屯帶來人潮、錢潮，拱天宮與在地居民期待時代變動之下，持續守護「媽祖帶路」的信仰核心。
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