白沙屯媽祖回鑾 高虹安發貢丸湯、炒米粉為竹市祈福

白沙屯媽祖今回鑾通霄，新竹市長高虹安與馨禾福利關懷協會、新竹市議員陳慶齡、黃文政、吳旭豐及中隘里長陳士樺、民政處長施淑婷等人，特別前往回鑾行經據點，為隨行的香燈腳們遞上新竹在地貢丸湯、炒米粉，祈求媽祖保佑新竹風調雨順、市民平安。

高虹安表示，白沙屯媽祖進香展現了台灣堅定的民間信仰與深厚的人情味，看著信眾們不辭辛勞地跟隨媽祖腳步，內心非常感動。今天準備了最道地的新竹特產貢丸湯與炒米粉，就是希望讓長途跋涉的信眾們能感受到竹市的溫暖，將這份平安與福氣傳遞下去，也特別感謝新竹市風廚師餐飲觀光發展協會熱情支援，讓應援行動更加順利圓滿。

高虹安提到，她在去年便曾赴現場參與進香應援，今年再次到場服務，感受依然深刻。每一次參與都能看見台灣社會最純粹的善意與團結，無論是自發投入的志工、沿途熱情的民眾，或是彼此照應的香燈腳們，都讓人深刻體會宗教文化所帶來的正向力量，也更加堅定市府持續支持地方文化的決心。

施淑婷表示，此次補給物資發放，不僅有馨禾福利關懷協會的志工們投入，多位新竹市議員及在地里長也一同共襄盛舉。今天大家不分彼此，一同擔任志工發放結緣品，心裡想的都是為新竹市祈求更好的未來。活動現場聚集了許多來自新竹在地的民眾，看到高虹安市長親自下廚發放物資，更紛紛上前合影並致意。高市長也親切地與鄉親握手寒暄，現場加油聲與感謝聲不斷。

民政處表示，高虹安市長重視地方文化傳承與宗教活動推廣。此次參與白沙屯媽祖回鑾應援，不僅是對傳統信仰的尊重，更透過具體行動傳遞城市關懷與溫度。未來市府也將持續結合民間力量，推動文化傳承與社會共好，打造竹市成為溫暖、宜居且富含人情味的幸福城市。

白沙屯媽祖今回鑾通霄，新竹市長高虹安與馨禾福利關懷協會、新竹市議員陳慶齡、黃文政、吳旭豐及中隘里長陳士樺、民政處長施淑婷等人，特別前往回鑾行經據點，為隨行的香燈腳們遞上新竹在地貢丸湯、炒米粉。圖／新竹市政府提供

白沙屯媽祖今回鑾通霄，新竹市長高虹安與馨禾福利關懷協會、新竹市議員陳慶齡、黃文政、吳旭豐及中隘里長陳士樺、民政處長施淑婷等人，特別前往回鑾行經據點，為隨行的香燈腳們遞上新竹在地貢丸湯、炒米粉。圖／新竹市政府提供

白沙屯媽祖今回鑾通霄，新竹市長高虹安與馨禾福利關懷協會、新竹市議員陳慶齡、黃文政、吳旭豐及中隘里長陳士樺、民政處長施淑婷等人，特別前往回鑾行經據點，為隨行的香燈腳們遞上新竹在地貢丸湯、炒米粉。圖／新竹市政府提供

白沙屯媽祖今回鑾通霄，新竹市長高虹安與馨禾福利關懷協會、新竹市議員陳慶齡、黃文政、吳旭豐及中隘里長陳士樺、民政處長施淑婷等人，特別前往回鑾行經據點，為隨行的香燈腳們遞上新竹在地貢丸湯、炒米粉。圖／新竹市政府提供

白沙屯媽祖今回鑾通霄，新竹市長高虹安與馨禾福利關懷協會、新竹市議員陳慶齡、黃文政、吳旭豐及中隘里長陳士樺、民政處長施淑婷等人，特別前往回鑾行經據點，為隨行的香燈腳們遞上新竹在地貢丸湯、炒米粉。圖／新竹市政府提供