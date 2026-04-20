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白沙屯媽祖進香回鑾最後一哩路！蔡英文首次到通霄迎接媽祖聖駕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
蔡英文今天首次到通霄迎接白沙屯媽祖回鑾聖駕，民進黨蘇巧慧、陳瑩、 陳品安、莊瑞雄也一路隨行，共同祝賀媽祖回鑾。圖／翻攝蔡英文臉書
蔡英文今天首次到通霄迎接白沙屯媽祖回鑾聖駕，民進黨蘇巧慧、陳瑩、 陳品安、莊瑞雄也一路隨行，共同祝賀媽祖回鑾。圖／翻攝蔡英文臉書

白沙屯媽祖徒步進香今天回鑾通霄，預計下午4點10分回宮安座！「粉紅超跑」一早6點自通霄鎮公所出發後，依往例至新埔秋茂園前的空地上舉行「換轎」的儀式，前總統蔡英文也現身接駕陪走並參與儀式，引發信眾關注。

上午蔡英文從通霄灣陪走至新埔換轎這段路，約有4公里，一路上也親民地與信眾們握手致意互動，她低調稱是私人行程不受訪，僅隨後在自己臉書發文「在人群之中，沒有身分的區別，只有一樣的步伐、一樣的心願。有人為家人祈福，也有人只是單純地相信，走這一段路，心就會更安定一些。」

據了解，白沙屯媽祖進香前夕，廟方接獲訊息是前總統蔡英文可能會在進香去程，於北港迎接媽祖聖駕並陪走一段路，後來才改為在回程，於通霄灣慈后宮迎接聖駕，並一路與萬眾香燈腳與神轎一起走至新埔換大轎，而這也是蔡總統首次到通霄迎接媽祖鑾轎，民進黨蘇巧慧、陳瑩、 陳品安、莊瑞雄也一路隨行，共同祝賀媽祖回鑾。

蔡總統發文說，「今天早上六點，我來到白沙屯媽祖進香的隊伍中，成為一名最平凡、也最榮幸的香燈腳，和大家一起走在這條充滿信念與祝福的路上。在人群之中，沒有身分的區別，只有一樣的步伐、一樣的心願。有人為家人祈福，也有人只是單純地相信，走這一段路，心就會更安定一些。」

她說，「媽祖信仰從來不只是宗教的存在。在台灣，它是一種連結，把不同世代、不同背景的人，緊緊地牽在一起；也是一種力量，在我們面對挑戰的時候，提醒我們彼此扶持、一起前行。一路上，我看到許多熟悉又感動的畫面。有人自發準備點心與飲水，為陌生人加油打氣；有人互相照應、彼此提醒腳步；也有人在疲憊的時候，仍然選擇再多走一步。這就是台灣。溫暖、堅韌，總是在關鍵的時候，願意為彼此多做一點。

今年的進香，再次看到越來越多的年輕人加入，也看到許多家庭一起同行。這份傳承，不只是信仰的延續，更是台灣社會最珍貴的力量。走完這段路，我想說，無論未來我們會面對什麼樣的挑戰，只要我們記得今天這種彼此扶持的感覺，台灣就一定能夠繼續向前。願媽祖保佑台灣，風調雨順、國泰民安，也願每一位香燈腳，都能平安健康。」

前總統蔡英文首次到通霄迎接白沙屯媽祖回鑾聖駕，從通霄灣陪走至新埔並參與換轎儀式，引發信眾關注。圖／翻攝蔡英文臉書
前總統蔡英文首次到通霄迎接白沙屯媽祖回鑾聖駕，從通霄灣陪走至新埔並參與換轎儀式，引發信眾關注。圖／翻攝蔡英文臉書

前總統蔡英文今天上午也現身白沙屯媽祖進香團隊伍，在通霄迎接媽祖聖駕並參與換轎儀式，引發信眾關注。圖／拱天宮提供
前總統蔡英文今天上午也現身白沙屯媽祖進香團隊伍，在通霄迎接媽祖聖駕並參與換轎儀式，引發信眾關注。圖／拱天宮提供

蔡英文 白沙屯媽祖 香燈腳 粉紅超跑

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今天是白沙屯媽祖進香最後一天，預計下午回宮安座，不過一早進香回鑾路經通霄鎮台1線鐵道旁時，疑因信眾燃放大量鞭炮及彩帶恭賀媽祖回鑾，導致異物纏繞鐵道東線電車線，台鐵公司發現後為確保行車安全，在通霄至新埔間暫以西線單線雙向行車，目前已恢復雙向通行。

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白沙屯媽祖往北港進香已踏上返程，前總統蔡英文今天在臉書表示，今天早上6時，她來到白沙屯媽祖進香的隊伍中，成為一名最平凡、也最榮幸的香燈腳，和大家一起走在這條充滿信念與祝福的路上。同行的香燈腳還有民進黨提名的縣市長參選人蘇巧慧、陳瑩、陳品安及民進黨立委莊瑞雄。

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