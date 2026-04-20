白沙屯媽祖進香回鑾最後一哩路！蔡英文首次到通霄迎接媽祖聖駕
白沙屯媽祖徒步進香今天回鑾通霄，預計下午4點10分回宮安座！「粉紅超跑」一早6點自通霄鎮公所出發後，依往例至新埔秋茂園前的空地上舉行「換轎」的儀式，前總統蔡英文也現身接駕陪走並參與儀式，引發信眾關注。
上午蔡英文從通霄灣陪走至新埔換轎這段路，約有4公里，一路上也親民地與信眾們握手致意互動，她低調稱是私人行程不受訪，僅隨後在自己臉書發文「在人群之中，沒有身分的區別，只有一樣的步伐、一樣的心願。有人為家人祈福，也有人只是單純地相信，走這一段路，心就會更安定一些。」
據了解，白沙屯媽祖進香前夕，廟方接獲訊息是前總統蔡英文可能會在進香去程，於北港迎接媽祖聖駕並陪走一段路，後來才改為在回程，於通霄灣慈后宮迎接聖駕，並一路與萬眾香燈腳與神轎一起走至新埔換大轎，而這也是蔡總統首次到通霄迎接媽祖鑾轎，民進黨蘇巧慧、陳瑩、 陳品安、莊瑞雄也一路隨行，共同祝賀媽祖回鑾。
蔡總統發文說，「今天早上六點，我來到白沙屯媽祖進香的隊伍中，成為一名最平凡、也最榮幸的香燈腳，和大家一起走在這條充滿信念與祝福的路上。在人群之中，沒有身分的區別，只有一樣的步伐、一樣的心願。有人為家人祈福，也有人只是單純地相信，走這一段路，心就會更安定一些。」
她說，「媽祖信仰從來不只是宗教的存在。在台灣，它是一種連結，把不同世代、不同背景的人，緊緊地牽在一起；也是一種力量，在我們面對挑戰的時候，提醒我們彼此扶持、一起前行。一路上，我看到許多熟悉又感動的畫面。有人自發準備點心與飲水，為陌生人加油打氣；有人互相照應、彼此提醒腳步；也有人在疲憊的時候，仍然選擇再多走一步。這就是台灣。溫暖、堅韌，總是在關鍵的時候，願意為彼此多做一點。
今年的進香，再次看到越來越多的年輕人加入，也看到許多家庭一起同行。這份傳承，不只是信仰的延續，更是台灣社會最珍貴的力量。走完這段路，我想說，無論未來我們會面對什麼樣的挑戰，只要我們記得今天這種彼此扶持的感覺，台灣就一定能夠繼續向前。願媽祖保佑台灣，風調雨順、國泰民安，也願每一位香燈腳，都能平安健康。」
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