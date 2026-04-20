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媽祖回鑾放鞭炮及彩帶纏掛台鐵電車線 去年也發生
今天是白沙屯媽祖進香最後一天，預計下午回宮安座，不過一早進香回鑾路經通霄鎮台1線鐵道旁時，疑因信眾燃放大量鞭炮及彩帶恭賀媽祖回鑾，導致異物纏繞鐵道東線電車線，台鐵公司發現後為確保行車安全，在通霄至新埔間暫以西線單線雙向行車，目前已恢復雙向通行。
據了解，去年白沙屯媽祖回鑾通霄時，當地鐵道路段也曾發生類似狀況，主要是信眾燃放大量鞭炮及彩帶所致，幸均未發生意外。
台鐵公司表示，今（20）日06時40分接獲通報，通霄=新埔間（K159+100）處東線電車線上掛著繞境隊伍施放之鞭炮殘屑，為確保行車安全，即時起通霄=新埔間暫以西線單線雙向行車，並指派電力單位至現場處理，於9點左右排除異物恢復雙向通行。
台鐵公司也呼籲，請勿於鐵路沿線施放鞭炮或彩帶，以免彩帶或鞭炮殘屑卡住電車線影響列車正常行駛，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。
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