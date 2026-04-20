蔡英文參與白沙屯媽祖進香 樂當最平凡的香燈腳

白沙屯媽祖往北港進香已踏上返程，前總統蔡英文今天在臉書表示，今天早上6時，她來到白沙屯媽祖進香的隊伍中，成為一名最平凡、也最榮幸的香燈腳，和大家一起走在這條充滿信念與祝福的路上。同行的香燈腳還有民進黨提名的縣市長參選人蘇巧慧、陳瑩、陳品安及民進黨立委莊瑞雄。

蔡英文表示，在人群之中，沒有身分的區別，只有一樣的步伐、一樣的心願。有人為家人祈福，也有人只是單純地相信，走這一段路，心就會更安定一些。

蔡英文說，媽祖信仰從來不只是宗教的存在。在台灣，它是一種連結，把不同世代、不同背景的人，緊緊地牽在一起；也是一種力量，在我們面對挑戰的時候，提醒我們彼此扶持、一起前行。一路上，她看到許多熟悉又感動的畫面。有人自發準備點心與飲水，為陌生人加油打氣；有人互相照應、彼此提醒腳步；也有人在疲憊的時候，仍然選擇再多走一步。

「這就是台灣。溫暖、堅韌，總是在關鍵的時候，願意為彼此多做一點。」蔡英文說，今年的進香，再次看到越來越多的年輕人加入，也看到許多家庭一起同行。這份傳承，不只是信仰的延續，更是台灣社會最珍貴的力量。

蔡英文表示，「走完這段路，我想說，無論未來我們會面對什麼樣的挑戰，只要我們記得今天這種彼此扶持的感覺，台灣就一定能夠繼續向前。」蔡英文表示，願媽祖保佑台灣，風調雨順、國泰民安，也願每一位香燈腳，都能平安健康。

蔡英文也在臉書特別標注與她一起參與白沙屯媽祖進香的立委蘇巧慧、陳瑩、苗栗縣議員陳品安以及立委莊瑞雄等「香燈腳」。其中，蘇巧慧、陳瑩以及陳品安都將代表民進黨參與今年的縣市長選戰。