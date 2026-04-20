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白沙屯媽祖於秋茂園前完成換轎儀式 回鑾也進入最後一哩路
白沙屯媽祖往北港進香第八天，今天上午9點左右在新埔秋茂園前方空地舉行傳統換轎儀式，媽祖婆換乘8人抬大轎，繼續踏上返程，回鑾白沙屯也進入最後一哩路！現場萬千信眾歡喜迎接，預計下午4點10分回宮安座。
白沙屯媽祖昨晚駐駕通霄鎮公所，今天一早6點起駕，在公所前方路口搖擺不定，最後往火車站方向沿中山路北上至秋茂園換轎。
對於換轎儀式，拱天宮文化組說明，白沙屯媽祖回鑾當日，媽祖神轎會先行至新埔秋茂園前的空地上進行「換轎」的儀式，白沙屯媽祖會從四人扛的輕便神轎換乘華麗莊嚴的八抬大轎，山邊媽祖也換乘自己的轎子。
現場由報馬仔誦讀祝禱文恭請媽祖換轎。今年因爐主媽也同行乘轎進香，換大轎時也是與登轎儀式一樣，由白沙屯媽祖先入轎坐定，爐主媽再登轎；換轎儀式圓滿後，後續將在內島里與白沙屯火車站附近戲台看戲，看戲時就會有兩頂媽祖神轎及白沙屯角頭廟的大轎及攆轎。
回鑾隊伍抵達白沙屯後，當地居民會將備好的家常美食以扁擔挑到白沙屯火車站附近的「車頭路」兩旁，供香燈腳享用，慰勞大家一路的辛勞，稱為「吃點心」，也俗稱「吃飯擔」。預計下午4點10分回宮安座。
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