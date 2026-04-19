「白沙聖域 天空之丘」 苗縣打造濱海觀光新軸線
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香，因獨特宗教文化魅力帶動周邊觀光，縣府以「白沙聖域‧天空之丘」整體廊帶計畫，整合串聯後龍好望角至通霄白沙屯，營造全新濱海旅遊軸線。
今年報名參與白沙屯媽祖進香突破46萬人，苗栗縣通霄鎮拱天宮已成全國知名宗教聖地，來自各地參拜信眾絡繹不絕。根據縣府文化觀光局資料，全縣主要觀光遊憩區中，白沙屯拱天宮穩坐「人氣王」，每年造訪的遊客量，從10年前不到百萬人次，成長至今每年約有500萬人次，且多次蟬聯最受歡迎景點。
文觀局長林彥甫告訴中央社，縣府以「白沙聖域‧天空之丘」為主題，參與交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫（113-116年）」重要廊帶亮點營造計畫，在16縣市中脫穎而出，獲核定計畫總經費新台幣4億500萬元。
文觀局指出，計畫內容以白沙屯拱天宮與後龍好望角遊憩區為核心，透過「生態永續旅遊」、「海線鐵道文化」、「宗教文化觀光」、「創新遊憩體驗」4大主軸，建置硬體觀光環境及推動行銷與智慧觀光。
林彥甫指出，後龍好望角觀景台位處苗栗濱海山丘制高點，日落時的夕陽海景、海線鐵路經過盡收眼底，周邊更有國家級濕地、萬年過港貝化石層、後龍石滬群等特殊地景資源，已累積一定遊客量。
白沙屯拱天宮媽祖進香活動是苗栗縣無形文化資產，獲文化部指定為國家重要民俗，拱天宮周邊自成一處宗教觀光聚落，往南可延伸通霄新埔日落大道、新埔車站、台鹽通霄觀光園區等觀光資源。
他說，計畫主要串連後龍好望角至通霄白沙屯間約6公里廊帶區域，針對5大空間規劃硬體環境整備，包括在好望角興建海風觀景台、旅服市集中心、飛索野營區、能源風場主題館；設置過港隧道服務站；規劃設海角新樂園海岸休憩區，石滬、花蛤生態解說場、萬年地質解說場；山邊媽祖文化景觀廊道、舊南港觀海景觀休憩區；拱天宮廟埕老街風貌營造等。
軟體計畫則以「綠色運具體驗」、「永續旅遊推廣」、「觀光產業提升」、「整合行銷推廣」與「數位觀光行銷」等面向推動。
林彥甫指出，各節點工程目前陸續建置當中，力拚116年底完工，希望打造兼具海岸生態、歷史、宗教人文及風電能源教育等特色，可騎乘濱海自行車、體驗空中滑索、步道健行、水域活動等全新遊憩的觀光廊帶。
此外，縣府也爭取交通部台灣好行，新增白沙屯至苗栗高鐵站線，且透過台灣好行南庄線與「中台灣好玩卡」優化交通接駁，提升旅遊便利性。
農業處也規劃海線休閒農業旅遊，以海線天后媽祖文化為核心，串連苑裡愛情果園、通霄拱天宮及通霄農會農村小鋪及湖東休閒農業區等，讓遊客體驗信仰巡禮與在地文化。
苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗海岸線全長50餘公里，橫跨竹南、後龍、通霄到苑裡，蘊含豐富多元的自然景觀與人文資產，期盼繼三義舊山線跨域亮點計畫，打造全國首創舊山線鐵道自行車之後，重塑濱海觀光軸線，山、海並進，提升旅遊層級及吸引力，讓苗栗朝國際型觀光新興亮點邁進。
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