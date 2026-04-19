「媽祖請客」廣結善緣 吃飯擔進化超狂點心站

白沙屯媽祖進香人數連年攀升，沿途物資餐點、結緣品發送，堪稱古早「吃飯擔」的超狂升級版。翁秀蓁連續11年在進香期間設點心站，她說「媽祖請客」廣結善緣，是此生最開心的事。

白沙屯媽祖進香早期傳統「吃飯擔」只在回鑾當天，沿街居民提供點心福食給大家「吃平安」，慰勞長途跋涉歸來的執事人員、香燈腳。

隨著進香規模急遽攀升，越來越多外地團體、企業投入，不僅僅起駕、回鑾在拱天宮周邊設點心站，進香期間也都有熱心民眾提供各式飲食、結緣品，就好比馬拉松賽事的補給站，沿途為香燈腳應援。

現年63歲的翁秀蓁，是近幾年頗具規模的點心站「白沙屯旺來俱樂部」會長，她是曾經北漂的通霄在地人，民國83年搬回白沙屯定居。返鄉初期，每逢媽祖徒步往北港進香，她和哥哥都會請電子花車「帶頭旗」。

翁秀蓁解釋，早年進香不若現今陣容龐大，沒有太多陣頭、沿途也沒有特別交管，電子花車開在進香隊伍前方，除了是哥哥為還願、答謝媽祖保佑事業順利，主要用意在於昭告「進香團來了」，有警示人員、車輛注意，保護香燈腳的概念。

翁秀蓁說，幫忙張羅請帶頭旗，一做就是20年；隨著白沙屯媽祖獨特的進香文化透過媒體快速傳播、縣府資源投入推廣，民國103年報名參與人數首次突破萬人，電子花車於是功成身退，改以「點心站」方式，繼續為媽祖年度的進香盛事貢獻心力。

翁秀蓁和幾個朋友發想集資成立的點心站，從第一年僅約新台幣5萬元的物資，到今年邁入第11週年，參與贊助者已逾800人，集資款項達130萬元，就連她出國旅遊，旅行團的導遊也主動要求加入，大家因為媽祖「一年一會」，織就出強大網絡。

今年供應清單上，除了6666個便當，還有1200斤的油飯，1萬3000份的花枝卷、3300份的蝦排、貢丸、鹹酥雞、香腸、檸檬汁、飲料、蘋果等，應有盡有，不僅澎湃多元，更力求美味。

多年來，每到進香期程出爐，翁秀蓁就會到拱天宮擲筊問媽祖，點心站該準備多少份量，「巧的是，媽祖想要的份量逐年攀升，也與後來報名進香人數成長趨勢不謀而合」。

翁秀蓁說，做點心站第2年時，丈夫罹患肝病被醫師宣判頂多只能再撐半年，她祈求媽祖幫忙，最終丈夫多陪伴了她5年多的時間，而且走得很安詳。這段特殊「插曲」讓她感受到媽祖「有在安排」，也是堅持至今的最大動力。

每一次向香燈腳熱情遞出餐點時，翁秀蓁總會說「媽祖請客」，在她眼裡，因為媽祖才讓她有機會廣結善緣，看到大家因為媽祖到白沙屯作客、齊聚一堂，內心充滿歡喜，也越做越開心，「身為白沙屯在地人，能參與為媽祖進香盡一分力，是我一生最開心的事」。