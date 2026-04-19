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46萬人跟著媽祖徒步進香 百年白沙屯的變與不變

中央社／ 中央社
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香13日凌晨起駕出發，大批信眾簇擁「粉紅超跑」鑾轎展開8天7夜宗教之旅。中央社 中央通訊社
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香13日凌晨起駕出發，大批信眾簇擁「粉紅超跑」鑾轎展開8天7夜宗教之旅。中央社 中央通訊社

白沙屯媽祖徒步進香擁有逾百年歷史，近年因網路科技傳播迅速，發展成全國宗教盛事，為白沙屯帶來人潮、錢潮，拱天宮與在地居民期待時代變動之下，持續守護「媽祖帶路」的信仰核心。

每年初春，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下雲林北港朝天宮進香，全程以徒步方式進行，最大特色是沒有固定期程和路線，全依媽祖旨意而行。

拱天宮於農曆12月15日擲筊請示媽祖，擇定隔年進香重要儀式日期程；至於沿途行走路線，則靠轎班人員透過轎桿，感受鑾轎牽引的力量來決定行進方向，一切都是「媽祖帶路」。

拱天宮向來強調，白沙屯媽祖前往北港「進香」，而非「遶境」。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，各宮廟對於神明出門用詞或許各有解讀，就拱天宮而言，神明在自家庄頭信仰範圍內巡視、保境賜福才稱遶境，白沙屯媽祖到北港朝天宮刈火，象徵媽祖靈力的延續、分享，沿途行經台中、彰化、雲林等縣市，稱「進香」表示尊重與謙卑。

白沙屯媽祖進香鑾轎「粉紅超跑」飄忽不定，進香活動本身的獨特性，信眾各種與媽祖的「感應」、神蹟故事，透過網路科技快速傳播，加上縣府在民國103年舉辦白沙屯文化藝術季活動、開發文創品，都讓白沙屯媽祖知名度竄升，也更加吸引年輕一代「香燈腳」加入，報名參與人數連年攀升，今年更突破46萬人。

白沙屯媽祖婆網站創辦人駱調彬自民國90年返鄉投入推廣媽祖進香文化，他告訴中央社，20多年前，拱天宮前僅有1間傳統雜貨店；如今，周邊巷弄攤商暴增，少說有200攤；房價以及店舖、攤位的租金更是水漲船高，1棟透天厝可以喊出新台幣2500萬元高價，依然有人買，選擇到當地置產的人，不乏媽祖虔誠信徒。

駱調彬說，人潮就是錢潮，進香活動規模急遽成長，除了拱天宮香火愈加鼎盛，自然也帶動地方商業經濟發展。

然而，現在每逢假日，不到上午9時，拱天宮周邊就幾乎已經找不到停車位，更不用說進香起駕、回鑾日的人、車高峰，伴隨而來的垃圾、吵雜、交通癱瘓等問題，難免也有地方居民抱怨困擾。

拱天宮秘書林幸福受訪表示，文化是時間累積而來，以前仰賴老一輩人口耳相傳，身為白沙屯子弟，多年來積極推動文字與影像紀錄，希望保存在地傳統、信仰文化，讓更多人認識白沙屯；但是，面對現今數十萬人湧入，小村落的承載量能確實有困難。

林幸福指出，清代即開發的白沙屯聚落在交通空間配置上難以負荷如今的交通量，交通、飲食等外圍環境勢必隨時代變動，廟方一直在尋找方法紓緩人、車潮壓力，例如今年環境部、交通部都主動協助共同推廣環保、接駁車等措施，希望活動能更順利。

林幸福說，拱天宮也積極配合縣府推動周邊交通改善，包括北側聯絡道、南側聯絡道的闢建，配合款都由廟方分別支應4000萬及7000餘萬，目前也正爭取撥用國有土地興建大型停車場，盼明年能顯著紓解壅塞。

林幸福提到，近年許多人基於好奇，看到網路、媒體影片而來參與，儘管這也是一種與媽祖結緣的開始，可是「這樣很容易沖淡信仰的本質」。

就拱天宮立場，白沙屯多年來延續「媽祖帶路」、「媽祖指引」的傳統絕不會改變，歡迎信眾參拜媽祖，但也希望大家能靜下心來好好體會、認識祖先留下來的信仰，以及對媽祖信仰的忠誠，期盼在「粉紅超跑」的熱潮下，保有最純粹的信仰初心。

白沙屯媽祖

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