聽新聞
0:00 / 0:00
白沙屯媽進香回鑾連續2年駐駕通霄鎮公所 明下午4點10分回宮
白沙屯媽祖進香回鑾，今天北返走了約20公里，下午2點多連續第2年駐駕通霄鎮公所，明天上午6點起駕，下午4點10分回宮，完成今年8天7夜進香活動。
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香8天7夜，今年去程及回程平均，回鑾昨晚駐駕在台中市大安區安益輪胎行，今天凌晨4點起駕，一路北返進入苗栗縣境，先後在苑裡慈和宮、慈雲寺、通霄警察分局等處停駕，今天下午2點多駐駕通霄鎮公所。
信徒津津樂道，白沙屯媽回鑾最後第2天駐駕，通常在通霄慈后宮，去年是有紀錄以來，第1次駐駕通霄鎮公所，今年則是連續第2年，跌破許多人眼鏡，也是白沙屯媽進香不固定路線的一環。
拱天宮指出，白沙屯媽明天上午6點起駕，隨後在台1線秋茂園換轎，屆時將與山邊媽分轎，白沙屯媽、值年爐主媽共乘8人抬大轎，下午4點10分回宮。
編輯推薦
🟠老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻
🟠相差不到百公尺 白沙屯媽祖與鹿港天后宮媽祖「雙媽會」又無法如願
🟠2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追
🟠全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。