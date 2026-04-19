白沙屯媽進香回鑾連續2年駐駕通霄鎮公所 明下午4點10分回宮

白沙屯媽祖進香回鑾，今天北返走了約20公里，下午2點多連續第2年駐駕通霄鎮公所，明天上午6點起駕，下午4點10分回宮，完成今年8天7夜進香活動。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香8天7夜，今年去程及回程平均，回鑾昨晚駐駕在台中市大安區安益輪胎行，今天凌晨4點起駕，一路北返進入苗栗縣境，先後在苑裡慈和宮、慈雲寺、通霄警察分局等處停駕，今天下午2點多駐駕通霄鎮公所。

信徒津津樂道，白沙屯媽回鑾最後第2天駐駕，通常在通霄慈后宮，去年是有紀錄以來，第1次駐駕通霄鎮公所，今年則是連續第2年，跌破許多人眼鏡，也是白沙屯媽進香不固定路線的一環。

拱天宮指出，白沙屯媽明天上午6點起駕，隨後在台1線秋茂園換轎，屆時將與山邊媽分轎，白沙屯媽、值年爐主媽共乘8人抬大轎，下午4點10分回宮。