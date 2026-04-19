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媽祖行進方向有玄機？ 命理師親自扛轎驚：轎子會自己找方向

聯合新聞網／ 綜合報導
一年一度的白沙屯媽祖徒步進香吸引大批信眾參與，今年更有超過46萬名香燈腳報名，盛況空前。記者劉明岩／攝影
一年一度的白沙屯媽祖徒步進香吸引大批信眾參與，今年更有超過46萬名香燈腳報名，盛況空前。記者劉明岩／攝影

一年一度的白沙屯媽祖徒步進香吸引大批信眾參與，今年更有超過46萬名香燈腳報名，盛況空前。只是每逢活動登場，外界也會好奇，媽祖鑾轎一路上的行進方向，究竟真的是媽祖指引，還是其實由轎班掌控？對此，命理專家「小煜老師」陳欽煜分享自己親自扛轎的經驗，直言有些感受真的很難用常理解釋，但「轎子真的會自己找方向」。

陳欽煜在臉書發文表示，自己過去長期接觸宗教圈，也看過不少光怪陸離的現象，為了驗證神轎是否真的會「自己選方向」，他還曾親自深入山邊庄接觸當地民俗文化。他指出，當地不少信仰體系都相信神明會以「降駕」方式處理百姓請求，若以簡單方式理解，就像乩童是神明附身在人身上，而神轎則可視為神明附在轎上，因此當地人普遍深信，神轎的方向會因神意而調整。

他也提到，自己曾有機會為照府王爺扛轎，想親身體驗轎子到底會不會自己動。他坦言，一開始確實感受到轎子的方向似乎有一股拉扯力，讓人感覺轎子想往某個方向前進，不過因為是多人一起扛，他也不排除可能是其他人施力造成。

但讓他最難忘的，還是轎子的重量變化。陳欽煜說，當時照府王爺的轎子本身就不輕，轎組人員還提醒他，可以在心裡和王爺溝通，請祂「不要那麼大力」。原本他半信半疑，沒想到自己真的在心中默念後，肩膀竟立刻感覺輕鬆不少，甚至覺得還能再扛很久，這種感受讓他印象非常深刻。

除了重量之外，他也形容，扛轎過程中還會感受到一種無形拉力，有時走著走著突然煞車，有時又會突然暴衝，甚至衝到轎班人員跌倒，這些畫面他都親眼看過。他說，沿途還曾看見不少庄民跪地祈求神明保佑家人平安、手術順利，整個過程讓他感受到一種難以言喻的莊嚴與玄妙。

對於外界質疑轎班是否能左右方向，陳欽煜則表示，自己曾直接詢問工作人員，對方告訴他，轎班頂多只能在轎邊向神明稟告、請示能否前往某處，至於最後去不去，仍是由神明決定。他也因此直言，就自己的親身經歷來看，轎子「真的會自己找方向」，媽祖要往哪裡走，決定權確實不在轎班人員手上。

不過，他也坦言，能理解許多人若沒有親身經歷，確實很難相信這類說法，因此最好的方式還是自己去感受。他提到，媽祖回駕後的4月21日，當地還有遊庄活動，屆時會有許多神轎出現，若民眾有興趣，也許能透過相關管道報名體驗扛轎，親自感受那股所謂「神力」究竟是什麼。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白沙屯媽祖 媽祖

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