快訊

餐桌上這動作恐害血壓飆 研究點名男性比女性更常見

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

iPhone 18 Pro配色方案曝光！主打「深櫻桃紅」沉穩質感美翻

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖回鑾苗栗沸騰 18輛吊車炮城迎駕

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
白沙屯媽祖進香今天一早回鑾苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
白沙屯媽祖進香今天一早回鑾苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

白沙屯媽祖進香回鑾，今天一早返回苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀，氣氛整個沸騰。

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽進香8天7夜，4月12日出發，昨晚7點32分回鑾途中駐駕在台中市大安區安益輪胎行，今天凌晨4點起駕，一早6點多進入苗栗縣境，沿著台61線、縣道140線、台1線進入苑裡、通霄鎮，有吊車隊十多年不間斷，準備18輛吊車、80箱鞭炮及煙火迎駕，場面相當壯觀。

白沙屯媽今天晚上將在通霄慈后宮駐駕，明天上午起駕，隨後在台1線秋茂園換轎，下午4點10分回宮，通霄鎮公所規畫今天下午4點至明天上午7點提供免費住宿點，包括通霄國中至善樓3樓教室、通霄國小活動中心、平安社區活動中心、綜合活動中心地下室、軍營公園、老人文康中心，及通東里活動中心。

另，明天通霄往白沙屯接駁車，上午8點至下午1點，通霄海水浴場、軍營公園、日落大道輪轉；下午1點至晚上7點

台鹽精鹽廠、通霄海水浴場、海盜船公園輪轉，鎮公所歡迎信眾多多利用。

此外，台鐵白沙屯車站明天將實施進出分流，第一階段上午9點至中午12點，第二階段中午12點到下午6點重點管制時段，動線大變動，信眾務必配合現場人員引導，並對照圖示顏色移動，維持順暢通關。

<a href='/search/tagging/2/白沙屯媽祖' rel='白沙屯媽祖' data-rel='/2/105182' class='tag'><strong>白沙屯媽祖</strong></a>進香今天一早回鑾苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
白沙屯媽祖進香今天一早回鑾苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

白沙屯媽祖進香今天一早回鑾苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
白沙屯媽祖進香今天一早回鑾苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

媽祖 煙火 苗栗縣 白沙屯媽祖

延伸閱讀

睽違20年「世紀雙媽會」成真？大甲媽、白沙屯媽最新路線曝光

白沙屯媽沿台19線北上…首度駐蹕幸竹宮 未來行進路線曝

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

「粉紅超跑」連兩年停轎彰化溪湖市區過夜 網友：溪湖變不夜城

相關新聞

白沙屯媽4月19日返通苑、20日下午回宮 拱天宮公布白沙屯車站進出攻略

白沙屯媽今年八天七夜的進香行程即將進入尾聲，今晚7點32分「粉紅超跑」回鑾途中駐駕在台中市大安區安益輪胎行，明天4月19日凌晨4點起駕繼續北返並進入苗栗縣通苑地區，4月20日下午回宮安座；拱天宮今晚發布回宮當天白沙屯車站進出動線攻略，提醒香客和信眾把握分流和行進順暢。

無緣「世紀雙媽會」！白沙屯媽從龍井進台中 與大甲媽「擦身而過」

全台瘋媽祖！白沙屯媽祖回鑾今進入彰化海線，恰逢大甲媽祖昨晚起駕，很多信徒關注，白沙屯媽是否會從大度橋進台中上演睽違近20年的「世紀雙媽會」。結果白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中，無緣「雙媽會」。

白沙屯媽祖回鑾苗栗沸騰 18輛吊車炮城迎駕

白沙屯媽祖進香回鑾，今天一早返回苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀，氣氛整個沸騰。

影／睽違20年「雙媽會」落空 大甲媽進大肚區

大甲媽祖昨晚起駕後，今天進入第二天的行程，上午進行台中市大肚區，沿路有不少民眾排隊稜轎腳，也有不少在地民眾設置點心攤供香燈腳補充熱量。

睽違20年「世紀雙媽會」成真？大甲媽、白沙屯媽最新路線曝光

全台信徒引頸期盼！白沙屯媽祖回鑾今進入彰化海線，恰逢大甲媽祖昨晚起駕，很多信徒關注，白沙屯媽是否會從大度橋進台中上演睽違近20年的「世紀雙媽會」。根據最新行進路線分析，白沙屯媽、大甲媽鑾轎目前的動態成為全台焦點。

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動每年吸引大批信眾參與，今年再度引發話題。一名女信徒近日分享自身經歷，表示在參與相關遶境活動後意外懷孕，且夢境內容與產檢結果相符，引發網路熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。