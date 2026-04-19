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白沙屯媽祖回鑾苗栗沸騰 18輛吊車炮城迎駕
白沙屯媽祖進香回鑾，今天一早返回苗栗，「粉紅超跑」座轎所到之處，信眾人山人海接駕，苑裡、通霄交界處18輛吊車組成炮城迎駕場面壯觀，氣氛整個沸騰。
苗栗縣通霄鎮白沙屯媽進香8天7夜，4月12日出發，昨晚7點32分回鑾途中駐駕在台中市大安區安益輪胎行，今天凌晨4點起駕，一早6點多進入苗栗縣境，沿著台61線、縣道140線、台1線進入苑裡、通霄鎮，有吊車隊十多年不間斷，準備18輛吊車、80箱鞭炮及煙火迎駕，場面相當壯觀。
白沙屯媽今天晚上將在通霄慈后宮駐駕，明天上午起駕，隨後在台1線秋茂園換轎，下午4點10分回宮，通霄鎮公所規畫今天下午4點至明天上午7點提供免費住宿點，包括通霄國中至善樓3樓教室、通霄國小活動中心、平安社區活動中心、綜合活動中心地下室、軍營公園、老人文康中心，及通東里活動中心。
另，明天通霄往白沙屯接駁車，上午8點至下午1點，通霄海水浴場、軍營公園、日落大道輪轉；下午1點至晚上7點
台鹽精鹽廠、通霄海水浴場、海盜船公園輪轉，鎮公所歡迎信眾多多利用。
此外，台鐵白沙屯車站明天將實施進出分流，第一階段上午9點至中午12點，第二階段中午12點到下午6點重點管制時段，動線大變動，信眾務必配合現場人員引導，並對照圖示顏色移動，維持順暢通關。
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