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白沙屯媽4月19日返通苑、20日下午回宮 拱天宮公布白沙屯車站進出攻略

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽今年八天七夜的進香行程即將進入尾聲，今晚4月18日晚間7點32分「粉紅超跑」回鑾途中駐駕在台中市大安區安益輪胎行。圖／拱天宮提供
白沙屯媽今年八天七夜的進香行程即將進入尾聲，今晚4月18日晚間7點32分「粉紅超跑」回鑾途中駐駕在台中市大安區安益輪胎行。圖／拱天宮提供

白沙屯媽今年八天七夜的進香行程即將進入尾聲，今晚7點32分「粉紅超跑」回鑾途中駐駕在台中市大安區安益輪胎行，明天4月19日凌晨4點起駕繼續北返並進入苗栗縣通苑地區，4月20日下午回宮安座；拱天宮今晚發布回宮當天白沙屯車站進出動線攻略，提醒香客和信眾把握分流和行進順暢。

白沙屯媽今年進香報名人數近47萬人，今天上午媽祖婆神轎引領信眾北返，在靠近彰化伸港福安宮一帶整個通信超過負荷，不但手機完全沒有信號，3個GPS也當掉，包括直播畫面也受影響。

拱天宮文化組執行長洪建華表示，手機在離開伸港福安宮後才有訊號，但網路信號不佳情況仍持續，這個現象是進香以來首次遇到，看來明年進香若要維持通訊正常，電信公司需要出動行動基地台隨行，手機才可能維持正常通訊。

拱天宮今晚10點多發布消息，4月20日媽祖回宮安座當天，台鐵白沙屯車站將實施「兩階段進出分流」，尤其下午人潮高峰，進站動線將有大變動，信眾務必配合現場人員引導並對照圖示顏色移動，以維持順暢通關。

拱天宮表示，4月20日（周一）上午9點至中午12點，出站 （往拱天宮）請走指示圖的紅色路線直達，進站（搭車）請走圖中綠色路線（正門通道只進不出）。

第二階段從中午12點到下午6點（重點管制時段）， 出站：請走圖中紅色路線（原則上出入口只出不進）； 進站（已購票/刷卡）請走圖中「淺藍色／綠色路線」進站； 進站（現場買票）請走圖中綠色路線（限當日購票旅客使用）； 輪椅旅客請走圖中「紫色路線」前往搭乘電梯。

台鐵公司也貼心提醒大家，注意 落實「先下後上」原則、 配合現場引導、 電子票證加值先到位、 實體車票（購票先預備），大家提前做好準備，就能快速通關，平安順利踏上歸途。

拱天宮今晚發布消息，4月20日媽祖回宮安座當天，台鐵白沙屯車站將實施「兩階段進出分流」，信眾務必配合現場人員引導並對照指引圖的動線移動，以維持順暢通關。圖／拱天宮提供
拱天宮今晚發布消息，4月20日媽祖回宮安座當天，台鐵白沙屯車站將實施「兩階段進出分流」，信眾務必配合現場人員引導並對照指引圖的動線移動，以維持順暢通關。圖／拱天宮提供

拱天宮今晚發布消息，4月20日媽祖回宮安座當天，台鐵白沙屯車站將實施「兩階段進出分流」，信眾務必配合現場人員引導並對照指引圖的動線移動，以維持順暢通關。圖／拱天宮提供
拱天宮今晚發布消息，4月20日媽祖回宮安座當天，台鐵白沙屯車站將實施「兩階段進出分流」，信眾務必配合現場人員引導並對照指引圖的動線移動，以維持順暢通關。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖

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