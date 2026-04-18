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影／睽違20年「雙媽會」落空 大甲媽進大肚區

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
大甲媽今天進大肚區，場面相當熱鬧。記者黃仲裕／攝影
大甲媽今天進大肚區，場面相當熱鬧。記者黃仲裕／攝影

大甲媽祖昨晚起駕後，今天進入第二天的行程，上午進行台中市大肚區，沿路有不少民眾排隊稜轎腳，也有不少在地民眾設置點心攤供香燈腳補充熱量。

很多信徒關心，白沙屯媽是否會從大度橋進台中上演睽違近20年的「世紀雙媽會」。結果白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中，無緣「雙媽會」。今天預計下午預計通過大度橋進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，4月21於新港奉天宮舉行祝壽大典，並於深夜起駕回鑾，4月26日返抵大甲鎮瀾宮舉行回鑾安座儀式。

大甲媽今天進大肚區，信徒紛紛排隊稜轎腳。記者黃仲裕／攝影
大甲媽今天進大肚區，信徒紛紛排隊稜轎腳。記者黃仲裕／攝影

大甲媽今天進大肚區，場面相當熱鬧。記者黃仲裕／攝影
大甲媽今天進大肚區，場面相當熱鬧。記者黃仲裕／攝影

大甲媽今天進大肚區，沿路有民眾提供物資給予香燈腳熱量。記者黃仲裕／攝影
大甲媽今天進大肚區，沿路有民眾提供物資給予香燈腳熱量。記者黃仲裕／攝影

大甲媽今天進大肚區，信徒紛紛排隊稜轎腳。記者黃仲裕／攝影
大甲媽今天進大肚區，信徒紛紛排隊稜轎腳。記者黃仲裕／攝影

新港奉天宮 彰化 大甲鎮瀾宮 白沙屯媽祖

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影／睽違20年「雙媽會」落空 大甲媽進大肚區

大甲媽祖昨晚起駕後，今天進入第二天的行程，上午進行台中市大肚區，沿路有不少民眾排隊稜轎腳，也有不少在地民眾設置點心攤供香燈腳補充熱量。

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