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無緣「世紀雙媽會」！白沙屯媽從龍井進台中 與大甲媽「擦身而過」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中，由烏日警分局副分局長許正懋率員接駕。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中，由烏日警分局副分局長許正懋率員接駕。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

全台瘋媽祖！白沙屯媽祖回鑾今進入彰化海線，恰逢大甲媽祖昨晚起駕，很多信徒關注，白沙屯媽是否會從大度橋進台中上演睽違近20年的「世紀雙媽會」。結果白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中，無緣「雙媽會」。

台中市龍井區居民表示，白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，往年白沙屯媽去緩返急，行經龍井、大肚多為起駕走台一線經大度橋到彰化，與大甲媽遶境路線重疊，回鑾急行軍，改由台17線中彰大橋進龍井。

居民指出，白沙屯媽19年前曾在龍井與大甲媽鑾轎上演「雙媽會」，去年白沙屯媽起駕、回鑾都走中彰大橋，居民都很期盼白沙屯媽再度光臨，一早就備好香案、點心攤等恭候。

很多當地居民看到白沙屯媽祖隨香的信徒一波波地提早通過中彰大橋，進到龍井，就心中有譜了，但仍緊盯著手機追最新動向，直到白沙屯媽在中午進到龍井，欣喜若狂，開心發放結緣品和點心。

白沙屯媽在今天中午通過中彰大橋進入台中，台中市警局烏日分局副分局長許正懋今天中午12時10分率員接駕，並以優勢警力護轎。

大甲媽昨天深夜起駕，今天遶境清水、沙鹿，龍井、大肚，預計通過大度橋進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，4月21於新港奉天宮舉行祝壽大典，並於深夜起駕回鑾，4月26日返抵大甲鎮瀾宮舉行回鑾安座儀式。

大甲媽今天上午8時40分進入龍井區，較去年提早近3小時，由台中市警局烏日警分局長謝博賢率員接駕，並以優勢警力護轎。鑾轎中午還在大肚市區遶境，吸引大批民眾爭相鑽轎底。

烏日警分局長謝博賢建議，民眾利用各類 GPS App、收聽警廣，隨時掌握鑾轎動態，避開壅塞路段。信眾多利用大眾運輸工具，並配合現場人員引導。

大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局動員優勢警力護轎、維安。圖／警方提供
大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局動員優勢警力護轎、維安。圖／警方提供

白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
白沙屯媽在今天中午走台17線通過中彰大橋進入台中。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

遶境 彰化 白沙屯媽祖 大甲媽祖

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