睽違20年「世紀雙媽會」成真？大甲媽、白沙屯媽最新路線曝光

全台信徒引頸期盼！白沙屯媽祖回鑾今進入彰化海線，恰逢大甲媽祖昨晚起駕，很多信徒關注，白沙屯媽是否會從大度橋進台中上演睽違近20年的「世紀雙媽會」。根據最新行進路線分析，白沙屯媽、大甲媽鑾轎目前的動態成為全台焦點。

龍井區居民表示，白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，約20年前曾在龍井與大甲媽鑾轎上演「雙媽會」，今年白沙屯媽起駕走台一線進龍井，若今天回鑾再走台一線，可望與大甲媽再度上演「雙媽會」。不過，從現在白沙屯媽鑾轎走彰化海線台17過來，可望從中彰大橋進台中，恐無緣「雙媽會」。

大甲媽昨天深夜起駕，遶境清水、沙鹿，龍井、大肚走台一線，預計通過大度橋進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月26日回鑾安座。

大甲媽今天上午8時40分進入龍井區，較去年提早近3小時，由台中市警局烏日警分局長謝博賢率員接駕，並以優勢警力護轎。鑾轎在上午11時已在大肚市區遶境，吸引大批民眾爭相鑽轎底。

白沙屯媽今遶經彰化海線，上午近11時在彰化伸港停駕休息後，又繼續出發北上，沿著台17線走。

彰化與台中交界的龍井區中彰大橋橋頭已有很多白沙屯媽祖隨香的信徒提早通過，當地民眾更提已備好香案等候，恭候白沙屯媽的到來。

台中市警局烏日分局推估，白沙屯媽祖回鑾18日進入台中，有可能遇上大甲媽遶境，警方已在18日動員301名警力、民力護轎及重要路段分區機動交通管制，呼籲用路人配合。

烏日警分局長謝博賢建議，民眾利用各類 GPS App、收聽警廣，隨時掌握鑾轎動態，避開壅塞路段。信眾多利用大眾運輸工具，並配合現場人員引導。

彰化與台中交界的龍井區中彰大橋橋頭已有很多白沙屯媽祖隨香的信徒提早通過。圖／讀者提供

彰化與台中交界的龍井區中彰大橋橋頭已有很多白沙屯媽祖隨香的信徒提早通過。圖／讀者提供