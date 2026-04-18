老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻
苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動每年吸引大批信眾參與，今年再度引發話題。一名女信徒近日分享自身經歷，表示在參與相關遶境活動後意外懷孕，且夢境內容與產檢結果相符，引發網路熱議。
該名女子在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文指出，丈夫已完成結紮手術約半年，但她仍於1月29日驗出懷孕。她回推時間後認為，受孕時間可能落在去年12月25日參與山邊媽祖台南遶境期間，對此感到相當意外，也形容整件事「突然又不可思議」。
她進一步提到，近期夢見自己在白沙屯媽祖北港進香途中，當時懷著第三胎準備鑽轎底，卻被現場人員詢問並請她起身，讓她一度擔心觸犯禁忌。不過夢境隨即出現轉折，她描述媽祖自神轎中現身，將一名嬰兒交到她手中，並讓她看見嬰兒性別為男孩。
女子表示，夢醒後前往婦產科檢查，透過超音波確認胎兒性別同樣為男嬰，與夢境內容一致，讓她相當驚訝。她也提到，這次懷孕來得突然，在丈夫已結紮的情況下讓她一度不知所措，但仍認為一切自有安排。
貼文曝光後引發網友討論，不少人留言祝福，「哇～媽祖送來的兒子，肯定很乖！」、「恭喜，真的是天上掉下來的禮物」、「恭喜～接好孕」、「我們也是白沙屯遶境，拿了嬰兒襪子結緣品後二寶就來了」，不過也有人表示從醫學角度指出結紮仍存在少數失敗機率。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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