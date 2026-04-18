快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

聲援剴剴案！郁方罵錯立委林月琴 發文道歉：知錯才會改變

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女信徒近日分享與媽祖的感人故事。圖為白沙屯媽祖急行軍，比預期快一小時抵北港朝天宮。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
一名女信徒近日分享與媽祖的感人故事。圖為白沙屯媽祖急行軍，比預期快一小時抵北港朝天宮。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動每年吸引大批信眾參與，今年再度引發話題。一名女信徒近日分享自身經歷，表示在參與相關遶境活動後意外懷孕，且夢境內容與產檢結果相符，引發網路熱議。

該名女子在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文指出，丈夫已完成結紮手術約半年，但她仍於1月29日驗出懷孕。她回推時間後認為，受孕時間可能落在去年12月25日參與山邊媽祖台南遶境期間，對此感到相當意外，也形容整件事「突然又不可思議」。

她進一步提到，近期夢見自己在白沙屯媽祖北港進香途中，當時懷著第三胎準備鑽轎底，卻被現場人員詢問並請她起身，讓她一度擔心觸犯禁忌。不過夢境隨即出現轉折，她描述媽祖自神轎中現身，將一名嬰兒交到她手中，並讓她看見嬰兒性別為男孩。

女子表示，夢醒後前往婦產科檢查，透過超音波確認胎兒性別同樣為男嬰，與夢境內容一致，讓她相當驚訝。她也提到，這次懷孕來得突然，在丈夫已結紮的情況下讓她一度不知所措，但仍認為一切自有安排。

貼文曝光後引發網友討論，不少人留言祝福，「哇～媽祖送來的兒子，肯定很乖！」、「恭喜，真的是天上掉下來的禮物」、「恭喜～接好孕」、「我們也是白沙屯遶境，拿了嬰兒襪子結緣品後二寶就來了」，不過也有人表示從醫學角度指出結紮仍存在少數失敗機率。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽女信徒「徵男友如願」肩負10公斤神轎為良緣還願 感動無數網友

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

相差不到百公尺 白沙屯媽祖與鹿港天后宮媽祖「雙媽會」又無法如願

相關新聞

「粉紅超跑」山線來、海線回 今下一休息站指向伸港福安宮

「粉紅超跑」北返行程今進入第六天，上午從彰化縣溪湖福安宮起駕，沿員鹿路穿過埔鹽鄉、福興鄉到鹿港鎮，縣議員楊竣程的108歲邱姓阿嬤坐輪椅參拜，白沙屯媽祖鑾轎為她停留約5分鐘，剛又有一名病童的母親攔轎，媽祖鑾轎也停留，之後繼續趕路從台17線北上。

相差不到百公尺 白沙屯媽祖與鹿港天后宮媽祖「雙媽會」又無法如願

白沙屯媽祖回鑾，今天清晨4時從彰化溪湖鎮福安宮起駕，沿著台17線，沿海路急行軍，約上午7時進入彰化福興、鹿港，鑾駕途經龍山寺，再沿中山路往鹿港天后宮方向前進，與天后宮相差不到50公尺，但眾所期待到鹿港天后宮進行「雙媽會」，仍未能如願。

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動每年吸引大批信眾參與，今年再度引發話題。一名女信徒近日分享自身經歷，表示在參與相關遶境活動後意外懷孕，且夢境內容與產檢結果相符，引發網路熱議。

「粉紅超跑」連兩年停轎彰化溪湖市區過夜 網友：溪湖變不夜城

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香隊伍趕路北返，今晚「海放」提前到溪湖糖廠等候的信眾，鑾轎約6點55分在溪湖鎮彰水路與西環路的路口「思考」十多秒，左轉通過西環路直抵福安宮駐駕，預定明天上午4點再度啟程北上。

粉紅超跑突衝進農會「逛」農產品 媽祖鑾轎跨過的白米遭秒殺

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，員工又驚又喜，媽祖鑾轎在展示中心繞了一圈，還跨過堆置在棧板上的白米才離去繼續前行。農會總幹事李麗華表示，這是白沙屯媽祖第一次到農會賜福，媽祖鑾轎跨過的白米馬上被民眾買光，「相信今年業績會很好」。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖赴彰化埤頭合興宮休息 傍晚前進溪湖

「粉紅超跑」白沙屯媽鑾轎今下午從竹塘鄉幸竹宮起駕，帶領隨香信眾快步走向埤頭鄉，鄉長杜懿彩到埤頭鄉與竹塘鄉交界處跪迎，「粉紅超跑」停留十多秒隨即趕路，下午4點48分到埤頭鄉合興宮「炸彈媽」的宮廟正門前駐蹕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。