快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

聲援剴剴案！郁方罵錯立委林月琴 發文道歉：知錯才會改變

聽新聞
0:00 / 0:00

「粉紅超跑」山線來、海線回 今下一休息站指向伸港福安宮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員楊竣程的祖母108歲參拜白沙屯媽祖，媽祖以鑾轎的手抬橫木碰觸她賜福。翻攝自白沙屯拱天宮直播影片。
彰化縣議員楊竣程的祖母108歲參拜白沙屯媽祖，媽祖以鑾轎的手抬橫木碰觸她賜福。翻攝自白沙屯拱天宮直播影片。

粉紅超跑」北返行程今進入第六天，上午從彰化縣溪湖福安宮起駕，沿員鹿路穿過埔鹽鄉、福興鄉到鹿港鎮，縣議員楊竣程的108歲邱姓阿嬤坐輪椅參拜，白沙屯媽祖鑾轎為她停留約5分鐘，剛又有一名病童的母親攔轎，媽祖鑾轎也停留，之後繼續趕路從台17線北上。

白沙屯媽祖鑾轎昨晚在溪湖福安宮駐轎到今上午4點，參拜人潮絡繹不絕，溪湖警分局把福安宮廣前的西環路圍成行人徒步區，到今清晨仍有許多人停留，已休息起來的香燈腳活動筋骨準備跟隊北返。媽祖鑾轎出發經過埔鹽鄉、福興鄉進入鹿港鎮，行經員鹿路、鹿草路的人口較稠密地區，附近居民在道路中間跪拜，祈求「躦轎腳」，縣議員楊竣程的108歲邱姓阿嬤坐輪椅無法跪下，媽祖鑾轎停留傾聽她祈願「平安」，鑾轎緩緩靠近後，手抬橫木碰觸她的身體，抬轎人員接著抬高鑾轎讓信徒「躦轎腳」。

媽祖鑾轎和進香隊伍前進，一名婦女抱著兒子淚流滿面，哭著求媽祖聖賜健康，媽祖鑾轎似有靈應不停抖動，然後讓婦女抱兒子緊靠鑾轎手抬橫木講了3分鐘才離開，看直播的網友紛紛為「小弟弟」打氣，祝福他平安長大。

「粉紅超跑」沿台十七線急行到伸港鄉，網友預測不停趕路，穿過線西鄉後，可能轉往伸港福安宮稍作休息再往北走進台中市境，今年進香路程很明確「山線來，海線回」從海線回苗栗。

彰化縣議員楊竣程的祖母108歲，坐在輪椅上，已一連十多年出來參拜白沙屯媽祖，今年也不例外。翻攝自白沙屯拱天宮直播影片。
彰化縣議員楊竣程的祖母108歲，坐在輪椅上，已一連十多年出來參拜白沙屯媽祖，今年也不例外。翻攝自白沙屯拱天宮直播影片。

白沙屯 白沙屯媽祖 粉紅超跑

延伸閱讀

「粉紅超跑」連兩年停轎彰化溪湖市區過夜 網友：溪湖變不夜城

白沙屯媽沿台19線北上…首度駐蹕幸竹宮 未來行進路線曝

相差不到百公尺 白沙屯媽祖與鹿港天后宮媽祖「雙媽會」又無法如願

粉紅超跑突衝進農會「逛」農產品 媽祖鑾轎跨過的白米遭秒殺

相關新聞

「粉紅超跑」山線來、海線回 今下一休息站指向伸港福安宮

「粉紅超跑」北返行程今進入第六天，上午從彰化縣溪湖福安宮起駕，沿員鹿路穿過埔鹽鄉、福興鄉到鹿港鎮，縣議員楊竣程的108歲邱姓阿嬤坐輪椅參拜，白沙屯媽祖鑾轎為她停留約5分鐘，剛又有一名病童的母親攔轎，媽祖鑾轎也停留，之後繼續趕路從台17線北上。

相差不到百公尺 白沙屯媽祖與鹿港天后宮媽祖「雙媽會」又無法如願

白沙屯媽祖回鑾，今天清晨4時從彰化溪湖鎮福安宮起駕，沿著台17線，沿海路急行軍，約上午7時進入彰化福興、鹿港，鑾駕途經龍山寺，再沿中山路往鹿港天后宮方向前進，與天后宮相差不到50公尺，但眾所期待到鹿港天后宮進行「雙媽會」，仍未能如願。

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動每年吸引大批信眾參與，今年再度引發話題。一名女信徒近日分享自身經歷，表示在參與相關遶境活動後意外懷孕，且夢境內容與產檢結果相符，引發網路熱議。

「粉紅超跑」連兩年停轎彰化溪湖市區過夜 網友：溪湖變不夜城

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香隊伍趕路北返，今晚「海放」提前到溪湖糖廠等候的信眾，鑾轎約6點55分在溪湖鎮彰水路與西環路的路口「思考」十多秒，左轉通過西環路直抵福安宮駐駕，預定明天上午4點再度啟程北上。

粉紅超跑突衝進農會「逛」農產品 媽祖鑾轎跨過的白米遭秒殺

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，員工又驚又喜，媽祖鑾轎在展示中心繞了一圈，還跨過堆置在棧板上的白米才離去繼續前行。農會總幹事李麗華表示，這是白沙屯媽祖第一次到農會賜福，媽祖鑾轎跨過的白米馬上被民眾買光，「相信今年業績會很好」。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖赴彰化埤頭合興宮休息 傍晚前進溪湖

「粉紅超跑」白沙屯媽鑾轎今下午從竹塘鄉幸竹宮起駕，帶領隨香信眾快步走向埤頭鄉，鄉長杜懿彩到埤頭鄉與竹塘鄉交界處跪迎，「粉紅超跑」停留十多秒隨即趕路，下午4點48分到埤頭鄉合興宮「炸彈媽」的宮廟正門前駐蹕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。