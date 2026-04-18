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「粉紅超跑」山線來、海線回 今下一休息站指向伸港福安宮
「粉紅超跑」北返行程今進入第六天，上午從彰化縣溪湖福安宮起駕，沿員鹿路穿過埔鹽鄉、福興鄉到鹿港鎮，縣議員楊竣程的108歲邱姓阿嬤坐輪椅參拜，白沙屯媽祖鑾轎為她停留約5分鐘，剛又有一名病童的母親攔轎，媽祖鑾轎也停留，之後繼續趕路從台17線北上。
白沙屯媽祖鑾轎昨晚在溪湖福安宮駐轎到今上午4點，參拜人潮絡繹不絕，溪湖警分局把福安宮廣前的西環路圍成行人徒步區，到今清晨仍有許多人停留，已休息起來的香燈腳活動筋骨準備跟隊北返。媽祖鑾轎出發經過埔鹽鄉、福興鄉進入鹿港鎮，行經員鹿路、鹿草路的人口較稠密地區，附近居民在道路中間跪拜，祈求「躦轎腳」，縣議員楊竣程的108歲邱姓阿嬤坐輪椅無法跪下，媽祖鑾轎停留傾聽她祈願「平安」，鑾轎緩緩靠近後，手抬橫木碰觸她的身體，抬轎人員接著抬高鑾轎讓信徒「躦轎腳」。
媽祖鑾轎和進香隊伍前進，一名婦女抱著兒子淚流滿面，哭著求媽祖聖賜健康，媽祖鑾轎似有靈應不停抖動，然後讓婦女抱兒子緊靠鑾轎手抬橫木講了3分鐘才離開，看直播的網友紛紛為「小弟弟」打氣，祝福他平安長大。
「粉紅超跑」沿台十七線急行到伸港鄉，網友預測不停趕路，穿過線西鄉後，可能轉往伸港福安宮稍作休息再往北走進台中市境，今年進香路程很明確「山線來，海線回」從海線回苗栗。
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