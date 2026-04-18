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相差不到百公尺 白沙屯媽祖與鹿港天后宮媽祖「雙媽會」又無法如願

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖回鑾，今天上午7時許進入鹿港鎮市區，信眾期待白沙媽與天后宮媽祖能「雙媽會」 ，白沙屯媽祖在中山路與文開會口突然右轉。圖／取自白沙屯電視台直播畫面
白沙屯媽祖回鑾，今天上午7時許進入鹿港鎮市區，信眾期待白沙媽與天后宮媽祖能「雙媽會」 ，白沙屯媽祖在中山路與文開會口突然右轉。圖／取自白沙屯電視台直播畫面

白沙屯媽祖回鑾，今天清晨4時從彰化溪湖鎮福安宮起駕，沿著台17線，沿海路急行軍，約上午7時進入彰化福興、鹿港，鑾駕途經龍山寺，再沿中山路往鹿港天后宮方向前進，與天后宮相差不到50公尺，但眾所期待到鹿港天后宮進行「雙媽會」，仍未能如願。

鹿港鎮向來是台灣宗教重鎮，尤其是國定古蹟鹿港天后宮，供奉的是湄洲媽祖，輩分崇高，信徒均期待白沙屯媽祖能夠到天后宮向湄洲媽祖致意，來個「雙媽會」，傳聞雙方早年有誤解，一直未能化解，多年來，儘管白沙屯媽曾途經鹿港，但歷來幾乎都未能如願。

2023年2月18日傍晚，白沙屯媽祖回鑾進入鹿港鎮，從鹿港老街經過新祖宮，廟方人員已在廟前廣場恭迎，鑾駕進入廣場後，向新祖宮媽祖致意後，隨即轉出來，卻未經過咫尺之遙的天后宮，來個「雙媽會」，不過，白沙屯媽祖仍繼續趕路，讓信眾期待落空。

白沙屯媽祖今天清晨從溪湖福安宮起駕，即匆匆趕路，沿路幾乎不接受鑽轎腳，香燈腳信眾跟著也十分辛苦，不過沿途仍擠滿參拜信眾，今天上午約7時進入鹿港鎮，經過龍山寺，再沿著中山路方向前進，信眾原期待白沙屯媽祖直直走，可以抵達天后宮。

不過，鑾駕在文開路口時，停了約10分鐘，由相距天后宮不到100公尺，讓信眾都好緊張，希望來個「雙媽會」，但鑾駕依然右轉進入文開路， 從天后宮後方繼續北下，相距不到50公尺，讓信眾也一再失望。

白沙屯媽祖進香隊伍仍沿著台17線北上，依此進度約中午前，即可入台中市龍井區，而大甲媽祖遶境隊伍也在台中市，白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境，同一天在台中市活動，也是一樁美事。

龍山寺 天后宮 鹿港天后宮 白沙屯媽祖 大甲媽祖

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