「粉紅超跑」連兩年停轎彰化溪湖市區過夜 網友：溪湖變不夜城

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香隊伍趕路北返，今晚「海放」提前到溪湖糖廠等候的信眾，鑾轎約6點55分在溪湖鎮彰水路與西環路的路口「思考」十多秒，左轉通過西環路直抵福安宮駐駕，預定明天上午4點再度啟程北上。

白沙屯媽祖進香隊伍今通過自強大橋走進竹塘鄉，改變往年休息地點，到祂曾踩點聖示建廟地點的幸竹宮駐蹕3小時，再到慈航宮停留20分鐘，然後行急軍到埤頭鄉，到合興宮「炸彈媽」正門前停轎約30分鐘，接著起轎北上。香燈腳預料媽祖鑾轎進入溪湖鎮，可能到去年駐駕過夜處的溪湖糖廠，因此很多隨香信徒與在在信眾到溪湖糖廠等候。

「粉紅超跑」如疾行軍，沿彰水路進到溪湖市區「路過」溪湖糖廠，毫不停留朝北前進，一大群信眾連忙走出溪湖糖廠尾隨媽祖鑾轎一路向北走到彰水路與西環路的路口，媽祖神鑾放慢腳步，停留十多秒似是思考，在眾多在地信徒期待下走向溪湖福安宮駐駕。

溪湖福安宮廣場擠得水洩不通，聽說白沙屯媽祖駐駕過夜的鎮民連忙趕往參拜都擠不進層層人牆，有人在外圍合什膜拜，有人折返打算「晚一點再來」。看直播的網友留言「嗚嗚…糖廠」、「溪湖今晚要變不夜城」、「感恩去年、今年，媽祖都來溪湖」。

有香燈腳研判，大甲媽今晚啟程南下遶境進香，不少隨香信眾明天提前到彰化市，白沙屯媽祖進香隊伍明天可能從溪湖走埔鹽、福興、鹿港、伸港，沿海線返回苗栗，借道彰化路進彰化市走彰化交流道、金馬路，跟大甲媽信眾相遇的機率不大。