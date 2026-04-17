粉紅超跑突衝進農會「逛」農產品 媽祖鑾轎跨過的白米遭秒殺

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，員工又驚又喜，媽祖鑾轎在展示中心繞了一圈，還跨過堆置在棧板上的白米才離去繼續前行。農會總幹事李麗華表示，這是白沙屯媽祖第一次到農會賜福，媽祖鑾轎跨過的白米馬上被民眾買光，「相信今年業績會很好」。
白沙屯媽祖鑾轎上午9時多經過崙背鄉農會，李麗華帶著全體同仁在農會外跪求媽祖賜福，媽祖鑾轎一開始並未停留，李麗華說，她以為媽祖不會進來了，沒想到媽祖鑾轎走了一段突然轉向衝進農特展品展示中心，大家都好高興。
李麗華說，展示中心內有許多農會產品，媽祖鑾轎在裡面繞了一圈，還跨過好幾包30公斤的白米，隨後才離去。事後，立刻有民眾跑來指定要買媽祖鑾轎跨過的白米，覺得有媽祖加持過，可以獲得神佑，10幾包白米瞬間賣光，還一直有人打電話來指定要買。
網友看到直播畫面紛紛留言「那幾包米鑚過轎底了，快打包起來」、「今年吃到這些米的人，也要發啦！被媽祖的轎跨過」。李麗華說，這是白沙屯媽祖第一次到崙背鄉農會賜福，媽祖還逛了展示中心，相信今年業績會很好。
白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午卻傳出香燈腳疑遭「假結緣、真收費」糾紛，引發關注。臉書社團流傳，有人以發送玉米為名，事後向協助發放的香客索取5000元。警方獲報到場了解後釐清，為搭車後產生車資爭議，當事人未蒙受財務損失，已自行離去。
白沙屯媽祖進香北返，今中午駐蹕竹塘鄉幸竹宮，將休息到下午3點再繼續返回苗栗縣的路程。竹塘鄉長蔡碩任、鄉農會總幹事詹光信等地方士紳接駕，歡迎白沙屯媽祖鑾轎第一次到幸竹宮休息，而幸竹宮廟這片土地就是白沙屯媽祖多年前「踩點」認可的建廟吉地。
白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，員工又驚又喜，媽祖鑾轎在展示中心繞了一圈，還跨過堆置在棧板上的白米才離去繼續前行。農會總幹事李麗華表示，這是白沙屯媽祖第一次到農會賜福，媽祖鑾轎跨過的白米馬上被民眾買光，「相信今年業績會很好」。
「粉紅超跑」白沙屯媽鑾轎今下午從竹塘鄉幸竹宮起駕，帶領隨香信眾快步走向埤頭鄉，鄉長杜懿彩到埤頭鄉與竹塘鄉交界處跪迎，「粉紅超跑」停留十多秒隨即趕路，下午4點48分到埤頭鄉合興宮「炸彈媽」的宮廟正門前駐蹕。
農曆三月「瘋媽祖」向來是全台信徒最熱血的信仰盛事，其中「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」更被視為年度重頭戲，動輒吸引數十萬信眾隨行，場面壯觀，隨著遶境路線動輒數十甚至上百公里的長途步行，沿途補給、裝備與應援需求大幅提升，也帶動一波獨特的「進香經濟」。
長期關注運動平權議題的大學教授姜義村與徐一騰，今年在白沙屯媽祖進香過程發現宗教文化活動更重視平權，姜義村表示，他今年徒步進香，明顯感受整體環境正朝向「無障礙」發展。沿途動線規劃更友善，很多團體在行前主動關注身心障礙者與高齡者的需求，透過事前調查與細緻安排，有效降低參與門檻，讓更多人能安心踏上朝聖之路。
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