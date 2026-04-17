粉紅超跑突衝進農會「逛」農產品 媽祖鑾轎跨過的白米遭秒殺

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，員工又驚又喜，媽祖鑾轎在展示中心繞了一圈，還跨過堆置在棧板上的白米才離去繼續前行。農會總幹事李麗華表示，這是白沙屯媽祖第一次到農會賜福，媽祖鑾轎跨過的白米馬上被民眾買光，「相信今年業績會很好」。

白沙屯媽祖鑾轎上午9時多經過崙背鄉農會，李麗華帶著全體同仁在農會外跪求媽祖賜福，媽祖鑾轎一開始並未停留，李麗華說，她以為媽祖不會進來了，沒想到媽祖鑾轎走了一段突然轉向衝進農特展品展示中心，大家都好高興。

李麗華說，展示中心內有許多農會產品，媽祖鑾轎在裡面繞了一圈，還跨過好幾包30公斤的白米，隨後才離去。事後，立刻有民眾跑來指定要買媽祖鑾轎跨過的白米，覺得有媽祖加持過，可以獲得神佑，10幾包白米瞬間賣光，還一直有人打電話來指定要買。

網友看到直播畫面紛紛留言「那幾包米鑚過轎底了，快打包起來」、「今年吃到這些米的人，也要發啦！被媽祖的轎跨過」。李麗華說，這是白沙屯媽祖第一次到崙背鄉農會賜福，媽祖還逛了展示中心，相信今年業績會很好。

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，媽祖鑾轎跨過的白米馬上被民眾買光，只剩下空的塑膠棧板。圖／讀者提供

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，員工又驚又喜。圖／讀者提供

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，媽祖鑾轎跨過一堆白米，事後被民眾買光。圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午經過崙背鄉農會時，媽祖鑾轎突然轉進農特產品展示中心，媽祖鑾轎跨過一堆白米，有網友留言「那幾包米鑚過轎底了，快打包起來」。圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書