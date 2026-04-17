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「粉紅超跑」白沙屯媽祖赴彰化埤頭合興宮休息 傍晚前進溪湖

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「粉紅超跑」白沙屯媽祖在彰化縣埤頭合興宮正門外面停轎休息。圖／截自白沙屯拱天宮直播影片
「粉紅超跑」白沙屯媽祖在彰化縣埤頭合興宮正門外面停轎休息。圖／截自白沙屯拱天宮直播影片

粉紅超跑」白沙屯媽鑾轎今下午從竹塘鄉幸竹宮起駕，帶領隨香信眾快步走向埤頭鄉，鄉長杜懿彩到埤頭鄉與竹塘鄉交界處跪迎，「粉紅超跑」停留十多秒隨即趕路，下午4點48分到埤頭鄉合興宮「炸彈媽」的宮廟正門前駐蹕。

白沙屯媽進香路線飄忽不定，今進入行程第五天，上網看直播的網友交流意見「今年頭旗怕被海放，不敢太遠」、「好像每兩年到一次合興宮」、「晚上可能去溪湖」、「不會再回頭去二林」、「晚上應該不會衝到彰化市」。

白沙屯媽鑾轎今沿自強大橋進入竹塘鄉，走到祂「踩點」建廟的幸竹宮休息到下午3點，起駕後走台十九線北上，信眾研判可能經埤頭鄉進溪湖，今晚在溪湖糖廠「糖廠媽」宮廟駐轎休整，因此溪湖鎮今下午3點過後陸續有大型的隨香休息車輛進入，走得快的香燈腳也到溪湖老街休息。

埤頭鄉長杜懿彩及鄉代等多人跪在埤頭鄉與竹塘鄉的交界，杜懿彩祈求平安，白沙屯媽鑾轎停留十多秒，從她面前快速向前走，本來信眾以為會「跳」過埤頭市區走台十九線（彰水路）直衝溪湖鎮，但媽祖鑾轎在路口猶豫半响，仍在埤頭鄉信眾熱烈期盼下轉往斗苑路走向合興宮休息，約5點20分起駕北返。

「粉紅超跑」<a href='/search/tagging/2/白沙屯媽祖' rel='白沙屯媽祖' data-rel='/2/105182' class='tag'><strong>白沙屯媽祖</strong></a>到彰化縣埤頭合興宮休息，合興宮擠滿人潮。圖／截自白沙屯拱天宮直播影片
「粉紅超跑」白沙屯媽祖到彰化縣埤頭合興宮休息，合興宮擠滿人潮。圖／截自白沙屯拱天宮直播影片

粉紅超跑 白沙屯媽祖

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