聽新聞
0:00 / 0:00
瘋媽祖商機爆發 全聯、大全聯遶境行頭與應援補給一站備齊
農曆三月「瘋媽祖」向來是全台信徒最熱血的信仰盛事，其中「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」更被視為年度重頭戲，動輒吸引數十萬信眾隨行，場面壯觀，隨著遶境路線動輒數十甚至上百公里的長途步行，沿途補給、裝備與應援需求大幅提升，也帶動一波獨特的「進香經濟」。
超市龍頭全聯搶攻年度信仰熱潮商機，從穿戴裝備、隨行補給到收藏紀念，一站式集結多元商品，讓信眾無論是實際參與遶境，或是在日常生活中感受媽祖文化，都能輕鬆入手、全面應援。
大全聯推出Q版媽祖肖像「主題印花短T」多種圖樣任選，更有「媽祖後背包」推出黑色、粉色等4種款式，其中「勇字款」更是繞境勇腳必備，同場加映多款創意積木，「白沙屯媽祖積木組合」除媽祖造型外，還可一次收集千里眼、順風耳公仔；全聯也同步推出多款媽祖限定包裝商品，讓補給更有儀式感。
編輯推薦
🟠數十萬人齊喊進喔！白沙屯媽祖抵朝天宮3進3出百米衝刺超震撼
🟠媽祖應允？台中孝媳哭求白沙屯媽找婆婆 仙姑廟前大排尋獲遺體
🟠2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追
🟠全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。