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瘋媽祖商機爆發 全聯、大全聯遶境行頭與應援補給一站備齊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
瘋媽祖商機爆發，大全聯推遶境行頭與應援補給一站備齊。圖／全聯提供
瘋媽祖商機爆發，大全聯推遶境行頭與應援補給一站備齊。圖／全聯提供

農曆三月「瘋媽祖」向來是全台信徒最熱血的信仰盛事，其中「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」更被視為年度重頭戲，動輒吸引數十萬信眾隨行，場面壯觀，隨著遶境路線動輒數十甚至上百公里的長途步行，沿途補給、裝備與應援需求大幅提升，也帶動一波獨特的「進香經濟」。

超市龍頭全聯搶攻年度信仰熱潮商機，從穿戴裝備、隨行補給到收藏紀念，一站式集結多元商品，讓信眾無論是實際參與遶境，或是在日常生活中感受媽祖文化，都能輕鬆入手、全面應援。

大全聯推出Q版媽祖肖像「主題印花短T」多種圖樣任選，更有「媽祖後背包」推出黑色、粉色等4種款式，其中「勇字款」更是繞境勇腳必備，同場加映多款創意積木，「白沙屯媽祖積木組合」除媽祖造型外，還可一次收集千里眼、順風耳公仔；全聯也同步推出多款媽祖限定包裝商品，讓補給更有儀式感。

白沙屯媽祖 全聯 遶境 大甲媽祖

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