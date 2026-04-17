白沙屯媽沿台19線北上…首度駐蹕幸竹宮 未來行進路線曝
白沙屯媽祖進香北返，今中午駐蹕竹塘鄉幸竹宮，將休息到下午3點再繼續返回苗栗縣的路程。竹塘鄉長蔡碩任、鄉農會總幹事詹光信等地方士紳接駕，歡迎白沙屯媽祖鑾轎第一次到幸竹宮休息，而幸竹宮廟這片土地就是白沙屯媽祖多年前「踩點」認可的建廟吉地。
今年報名隨香信眾逾46萬人，創新高紀錄，白沙屯媽祖北返路途萬人鑽動，今上午浩浩蕩蕩走過自強大橋，進入彰化縣竹塘鄉，中午進入幸竹宮休息。鄉長蔡碩任祈求白沙屯媽祖護佑全鄉合境平安；鄉農會總幹事詹光信說，先前白沙屯媽祖來過幸竹宮3次，遶一圈巡視即離去，今年第一次駐蹕（休息），鄉民期待白沙屯媽祖保佑竹塘鄉風調雨順，五穀豐登。
土庫國小距幸竹宮約500公尺，學校聽說白沙屯媽來了，也知道媽祖喜愛孩子，學童太鼓校隊到場表演。幸竹宮外的中央公路滿是人潮，前往膜拜白沙屯媽的信眾絡繹不絕，因媽祖忽然駕臨，幸竹宮沒準備大量餐食，附近都是農地也沒飲食商店，鄉公所、鄉農會和很多信徒都說「心誠就不覺得餓」。
白沙屯媽以前到竹塘鄉慈航宮駐蹕，很多信眾認為今年也會到慈航宮，提早到達等候，結果白沙屯媽改到幸竹宮暫歇，有的信眾趕往幸竹宮參拜，有的留在慈航宮等候，相信白沙屯媽行進路線仍會經過此處。
信眾預料白沙屯媽祖接下來最可能走台19線（彰水路），途經埤頭鄉、溪湖鎮北上，或許重演駐駕溪湖糖廠過夜，員榮醫療體系員榮醫院已搶先一步到溪湖福安宮設醫護站；萬一媽祖鑾轎大轉彎，也可能改往二林鎮、芳苑鄉走台17線從鹿港鎮北上。
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