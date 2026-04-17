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白沙屯媽沿台19線北上…首度駐蹕幸竹宮 未來行進路線曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
白沙屯媽祖進香隊伍進入彰化縣竹塘鄉。圖／鄉民詹學強提供
白沙屯媽祖進香隊伍進入彰化縣竹塘鄉。圖／鄉民詹學強提供

白沙屯媽祖進香北返，今中午駐蹕竹塘鄉幸竹宮，將休息到下午3點再繼續返回苗栗縣的路程。竹塘鄉長蔡碩任、鄉農會總幹事詹光信等地方士紳接駕，歡迎白沙屯媽祖鑾轎第一次到幸竹宮休息，而幸竹宮廟這片土地就是白沙屯媽祖多年前「踩點」認可的建廟吉地。

今年報名隨香信眾逾46萬人，創新高紀錄，白沙屯媽祖北返路途萬人鑽動，今上午浩浩蕩蕩走過自強大橋，進入彰化縣竹塘鄉，中午進入幸竹宮休息。鄉長蔡碩任祈求白沙屯媽祖護佑全鄉合境平安；鄉農會總幹事詹光信說，先前白沙屯媽祖來過幸竹宮3次，遶一圈巡視即離去，今年第一次駐蹕（休息），鄉民期待白沙屯媽祖保佑竹塘鄉風調雨順，五穀豐登。

土庫國小距幸竹宮約500公尺，學校聽說白沙屯媽來了，也知道媽祖喜愛孩子，學童太鼓校隊到場表演。幸竹宮外的中央公路滿是人潮，前往膜拜白沙屯媽的信眾絡繹不絕，因媽祖忽然駕臨，幸竹宮沒準備大量餐食，附近都是農地也沒飲食商店，鄉公所、鄉農會和很多信徒都說「心誠就不覺得餓」。

白沙屯媽以前到竹塘鄉慈航宮駐蹕，很多信眾認為今年也會到慈航宮，提早到達等候，結果白沙屯媽改到幸竹宮暫歇，有的信眾趕往幸竹宮參拜，有的留在慈航宮等候，相信白沙屯媽行進路線仍會經過此處。

信眾預料白沙屯媽祖接下來最可能走台19線（彰水路），途經埤頭鄉、溪湖鎮北上，或許重演駐駕溪湖糖廠過夜，員榮醫療體系員榮醫院已搶先一步到溪湖福安宮設醫護站；萬一媽祖鑾轎大轉彎，也可能改往二林鎮、芳苑鄉走台17線從鹿港鎮北上。

彰化縣竹塘鄉農會總幹事詹光信也以慈航宮主委身分迎接白沙屯媽祖。翻攝自白沙屯媽祖進香直播
彰化縣竹塘鄉農會總幹事詹光信也以慈航宮主委身分迎接白沙屯媽祖。翻攝自白沙屯媽祖進香直播

白沙屯媽祖進香隊伍往年駐蹕地點慈航宮，停車場停滿隨香遊覽車。圖／鄉民詹學強提供
白沙屯媽祖進香隊伍往年駐蹕地點慈航宮，停車場停滿隨香遊覽車。圖／鄉民詹學強提供

白沙屯媽祖

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