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發送玉米變收費？白沙屯媽香燈腳驚傳「被索5千」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午卻傳出香燈腳疑遭「假結緣、真收費」糾紛，引發關注。圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午卻傳出香燈腳疑遭「假結緣、真收費」糾紛，引發關注。圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午卻傳出香燈腳疑遭「假結緣、真收費」糾紛，引發關注。臉書社團流傳，有人以發送玉米為名，事後向協助發放的香客索取5000元。警方獲報到場了解後釐清，為搭車後產生車資爭議，當事人未蒙受財務損失，已自行離去。

警方初步調查指出，事件起因於一名婦人開車在路邊發送玉米，一名女香客見狀協助分送，過程結束後，女香客搭乘婦人車輛前往崙背鄉。抵達後，婦人向其索取車資，雙方認知不同產生爭執。

警方到場處理時，女香客表示未支付車資，也未有金錢損失，且未提出正式報案，隨即自行離去，初步認定為認知差異所致。

不過，相關訊息在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」擴散後，引發部分香燈腳議論。警方呼籲，進香期間人潮眾多，民眾若協助或接受他人服務，應事先確認是否涉及費用，以避免誤會。

白沙屯媽祖進香隊伍中午已由自強大橋離開雲林，持續北返進入彰化，沿途持續有大批信眾隨行。

白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午卻傳出香燈腳疑遭「假結緣、真收費」糾紛，引發關注。圖／翻攝自臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」
白沙屯媽祖徒步進香今凌晨自北港朝天宮起駕北返，上午卻傳出香燈腳疑遭「假結緣、真收費」糾紛，引發關注。圖／翻攝自臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」

北港朝天宮 媽祖 白沙屯 白沙屯媽祖

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