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跟黃國昌齊當白沙屯香燈腳 柯文哲笑稱「吃8天不用錢」：最快樂的地方
民眾黨前主席柯文哲16日參加白沙屯媽祖進香，與現任黨主席黃國昌一起當「香燈腳」，並於IG上發布影片，分享參加心得。
柯文哲表示不論是白沙屯媽祖或大甲媽祖，自己都走過很多次了，笑稱參加的最大好處是「沿路吃東西都不用錢」，表示自己上次走了8天，一路上都沒有花錢買東西吃，「這是我覺得最快樂的地方」。
柯文哲也分享，此次進香才走3個鐘頭，沿途看到他的人就給了很多紀念品，例如飲料、扇子、口罩等等，柯文哲大呼「太多了」，笑說要如果是走幾天，可能要改用麻布袋才裝得完，謝謝大家對他的愛護，並祝大家平安。
白沙屯媽祖4月12日起駕，17日凌晨在北港朝天宮舉行進火儀式，進火儀式完成後，媽祖旋即登轎起駕回程。而大甲媽將於17日晚上起駕，信徒推測18日有機會出現「世紀雙媽會」，引發高度關注。
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