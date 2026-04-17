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白沙屯媽祖今晨「刈火」 近千名香燈腳誦讀1610張疏文

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
進火儀式完成後，爐主媽、白沙屯媽祖及山邊媽也陸續登轎起駕回程。圖／苗栗縣政府提供
進火儀式完成後，爐主媽、白沙屯媽祖及山邊媽也陸續登轎起駕回程。圖／苗栗縣政府提供

台灣年度宗教盛事「2026白沙屯媽祖往北港徒步進香」於今（17日）凌晨在北港朝天宮舉行隆重的進火儀式，現場近千名香燈腳誦讀1600張疏文場面壯觀，進火儀式完成後，媽祖旋即登轎起駕回程。

今年報名人數達46萬3588人，再創歷史新高！「粉紅超跑」16日順利抵達北港朝天宮， 17日凌晨0時10分舉行進火儀式，由朝天宮住持法師恭請殿內終年不熄的光明燈，引燃「萬年香火」爐，象徵媽祖神威永照、庇佑世人。

苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善等地方首長親臨現場，協助恭讀1610張「吉祥文疏」，虔誠祈願風調雨順、國泰民安。隨後，以火勺恭取聖火，慎重引入白沙屯拱天宮的「火缸」，再送入「香擔」並貼上封條，全程謹慎恭敬，確保儀式圓滿完成，最終，香擔由隨香信眾護持北返白沙屯拱天宮，象徵香火永續、福澤無窮。

鍾東錦表示，白沙屯拱天宮媽祖長年照撫信眾的身心靈，徒步進香三百多公里的路程雖充滿未知，卻是信眾找回初心、沉澱心靈的重要旅程。這項信仰文化延續逾兩百年，於2008年登錄為苗栗縣無形文化資產，更在2010年獲文化部指定為國家重要民俗，受文化資產保存法保護，縣府將持續深耕媽祖文化，推動信仰傳承。

他表示，看到眾多香客一路自通霄徒步至北港齊聚一堂，這不僅是一場宗教盛事，更是共同創造與書寫歷史的過程。信眾因敬仰媽祖慈悲精神而凝聚在一起，沿途展現出高度秩序與水準，當大家恭讀吉祥文疏時，媽祖也看見了每一位信眾的名字，感受到大家的熱情與虔誠。

拱天宮主委洪文華說，今年報名人數超過46萬人，因此將疏文格式略為調整，從原本每張可寫168名香燈腳姓名，今年改為288名，總計超過1600張，耗時超過2小時將所有疏文會誦唸完，完成後即登轎起駕回程。

進火儀式中，拱天宮主委洪文華、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等貴賓，與朝天宮廟中數百萬香燈腳一同協助誦讀疏文，場面隆重壯觀。圖／苗栗縣政府提供
進火儀式中，拱天宮主委洪文華、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等貴賓，與朝天宮廟中數百萬香燈腳一同協助誦讀疏文，場面隆重壯觀。圖／苗栗縣政府提供

白沙屯媽祖丙午年往北港徒步進香於今晨在北港朝天宮完成進火儀式後，媽祖旋即登轎起駕，鑾轎衝出廟門展開回程。圖／苗栗縣政府提供
白沙屯媽祖丙午年往北港徒步進香於今晨在北港朝天宮完成進火儀式後，媽祖旋即登轎起駕，鑾轎衝出廟門展開回程。圖／苗栗縣政府提供

進火儀式現場，近千名香燈腳誦讀1610張疏文 ，耗時超過2小時將所有疏文會誦唸完。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
進火儀式現場，近千名香燈腳誦讀1610張疏文 ，耗時超過2小時將所有疏文會誦唸完。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

白沙屯媽祖 北港朝天宮

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