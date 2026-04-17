白沙屯媽祖今晨「刈火」 近千名香燈腳誦讀1610張疏文
台灣年度宗教盛事「2026白沙屯媽祖往北港徒步進香」於今（17日）凌晨在北港朝天宮舉行隆重的進火儀式，現場近千名香燈腳誦讀1600張疏文場面壯觀，進火儀式完成後，媽祖旋即登轎起駕回程。
今年報名人數達46萬3588人，再創歷史新高！「粉紅超跑」16日順利抵達北港朝天宮， 17日凌晨0時10分舉行進火儀式，由朝天宮住持法師恭請殿內終年不熄的光明燈，引燃「萬年香火」爐，象徵媽祖神威永照、庇佑世人。
苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善等地方首長親臨現場，協助恭讀1610張「吉祥文疏」，虔誠祈願風調雨順、國泰民安。隨後，以火勺恭取聖火，慎重引入白沙屯拱天宮的「火缸」，再送入「香擔」並貼上封條，全程謹慎恭敬，確保儀式圓滿完成，最終，香擔由隨香信眾護持北返白沙屯拱天宮，象徵香火永續、福澤無窮。
鍾東錦表示，白沙屯拱天宮媽祖長年照撫信眾的身心靈，徒步進香三百多公里的路程雖充滿未知，卻是信眾找回初心、沉澱心靈的重要旅程。這項信仰文化延續逾兩百年，於2008年登錄為苗栗縣無形文化資產，更在2010年獲文化部指定為國家重要民俗，受文化資產保存法保護，縣府將持續深耕媽祖文化，推動信仰傳承。
他表示，看到眾多香客一路自通霄徒步至北港齊聚一堂，這不僅是一場宗教盛事，更是共同創造與書寫歷史的過程。信眾因敬仰媽祖慈悲精神而凝聚在一起，沿途展現出高度秩序與水準，當大家恭讀吉祥文疏時，媽祖也看見了每一位信眾的名字，感受到大家的熱情與虔誠。
拱天宮主委洪文華說，今年報名人數超過46萬人，因此將疏文格式略為調整，從原本每張可寫168名香燈腳姓名，今年改為288名，總計超過1600張，耗時超過2小時將所有疏文會誦唸完，完成後即登轎起駕回程。
🟠數十萬人齊喊進喔！白沙屯媽祖抵朝天宮3進3出百米衝刺超震撼
🟠媽祖應允？台中孝媳哭求白沙屯媽找婆婆 仙姑廟前大排尋獲遺體
🟠2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追
🟠全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。