白沙屯媽祖北港朝天宮刈火 黃敏惠：香火不滅信仰凝聚城市力量

農曆3月媽祖進香進入最高潮，來自苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香團徒步南下，抵達雲林北港朝天宮，昨晚舉行最神聖「刈火儀式」，萬頭攢動、燈火通明，數十萬香燈腳齊聚見證這一刻，場面莊嚴隆重。嘉市長黃敏惠率主管、偕同嘉邑行善團理事長鄭秀玉、大福興宮總幹事蔡坤章參與，與雲林縣長張麗善共同焚香，見證香火延續。並與拱天宮主委洪文華、朝天宮廟方代表交流，氣氛莊重溫馨。

黃敏惠指出，「萬年香火」引燃與延續，不僅象徵傳統的世代相傳，更代表信仰力量跨越時空的連結。她強調，媽祖信仰早已超越宗教本身，成為安定社會的重要力量。數十萬信眾一步一腳印，將心願化為書文，透過誦讀與焚化，誠心傳達至媽祖案前，這份集體信念，正是支撐人們面對生活挑戰的依靠。她表示，深厚信仰文化讓城市在變局中更顯穩定，市政推動也因此更加順利。「信仰不只是向上祈求，更是向內凝聚」，讓社會更和諧有序。

2023年10月「粉紅超跑」首度駐駕嘉義市，掀起全城熱潮；今年初，黃敏惠率隊前往拱天宮參香，邀請媽祖鑾轎再次蒞臨嘉義。地方人士與信眾熱切期盼「粉紅超跑」重返嘉義，尤其去年丹娜絲風災衝擊，更盼媽祖庇佑，為城市帶來平安與祝福。隨著進香儀式圓滿完成，媽祖即將起駕回鑾，這一爐不滅香火，象徵守護與希望，也承載著信眾對未來的祈願，持續在台灣這片土地上延續。

白沙屯拱天宮媽祖進香團徒步南下，抵達雲林北港朝天宮，昨晚舉行最神聖「刈火儀式」，嘉市長黃敏惠率主管、偕同嘉邑行善團理事長鄭秀玉、大福興宮總幹事蔡坤章參與，與雲林縣長張麗善共同焚香，見證香火延續。並與拱天宮主委洪文華、朝天宮廟方代表交流。圖／嘉市府提供

白沙屯拱天宮媽祖進香團徒步南下，抵達雲林北港朝天宮，昨晚舉行最神聖「刈火儀式」，嘉市長黃敏惠率主管、偕同嘉邑行善團理事長鄭秀玉、大福興宮總幹事蔡坤章參與，與雲林縣長張麗善共同焚香，見證香火延續。並與拱天宮主委洪文華、朝天宮廟方代表交流。圖／嘉市府提供