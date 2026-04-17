白沙屯媽祖今凌晨1時回鑾 數萬信眾簇擁下踏上歸程

白沙屯媽祖徒步進香北港，昨天中午龐大的萬人進香隊伍風塵僕僕抵達北港朝天宮，僅休息約半天，昨晚完成重頭戲的刈火儀式後，白沙屯媽祖今天凌晨登轎，凌晨接近1時起駕，將展開長達4天的回鑾行程，預計4月20日下午4點10分返抵拱天宮。

昨晚9點起最重頭戲的刈火儀式登場，盡管今年調整刈火讀疏方式，儀式仍長達近3小時，約近今天凌晨完成，最後由朝天宮住持會茂法師誦經後，以火杓掏起聖火到拱天宮火缸，完成刈火儀式，爐主媽、山邊媽、白沙屯媽祖3尊媽祖依序登轎，準備回程，廟外則有上萬民眾準備恭送媽祖出廟。

0點57分鑾轎正式出廟，神轎在萬眾「進喔！進喔」呼聲中三進三出衝刺後出廟後，轉往文化路一路往北方向前進，盡管夜已深更，但從離開朝天宮後一路上有許多信徒跪地鑽轎底求平安，場面壯觀又感人，隊伍一路沿台19線北上，今早抵達崙背鄉，民眾仍一路關切媽祖的行蹤，有人透過網路祈求媽祖到來。

進香隊伍預定4天的回鑾行程，將於4月20日下午4點10分返抵拱天宮，5月1日凌晨0點35分開爐。

白沙屯媽祖今天凌晨萬眾歡送下起駕回鑾，深夜凌晨仍人潮滾滾。記者蔡維斌／翻攝

白沙屯媽祖今天凌晨萬眾歡送下起駕回鑾，深夜凌晨隨香人潮仍熱滾滾隨媽祖踏上歸途。記者蔡維斌／攝影