白沙屯媽祖進香逾46萬香燈腳湧北港 高鐵嘉義站昨單日湧3.2萬人

農曆3月「瘋媽祖」熱潮席捲全台，年度宗教盛事再創人潮新高。白沙屯拱天宮天上聖母徒步前往雲林北港朝天宮進香，報名香燈腳人數突破46萬人，場面壯觀。昨天迎來進香高峰，高鐵公司全面動員，協調運輸量能應戰。高鐵嘉義站昨天單日進出站人數達3萬2千人，未超越3月7日台灣燈會單日創下的5萬4千人紀錄，但仍屬高峰等級，顯示宗教活動的強大動員力。

為紓解湧入雲林北港進香人潮，高鐵昨今天加開7班次列車，並加強停靠雲林、嘉義站，提升疏運效率。觀察人流分布，進香旅客移動時間較為分散，從清晨到晚間皆有搭乘需求，尤以下午1點至3點為明顯尖峰時段。相較之下，先前台灣燈會屬短時間集中湧入的觀光型人潮，因此高鐵需密集加開大量班次；白沙屯媽祖進香，因香燈腳行程彈性、進出分散，整體疏運壓力相對平緩，但仍考驗調度精準度。

為確保疏運順暢，交通部次長伍勝園昨天由高鐵總經理陳惠裕陪同，親赴高鐵嘉義站視察運輸狀況。對高鐵團隊即時調度、順利完成疏運任務，表達高度肯定與慰勉。今白沙屯拱天宮媽祖進香從4月12日深夜11時55分登轎啟程，歷經4天步行，昨天上午9時順利抵達北港。交通部表示，今年總計疏運超過12萬人次，較去年增加46% 。

高鐵今年特別設計期間限定「祈福頭靠墊」，12日至20日全車隊換裝，祝福旅客與地信眾，搭乘高鐵一路平安、「有靠有保庇」！ 同時，高鐵觀察上述期間旅運需求，配合「白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香」增開10班次列車，自3月25日凌晨零時起開放預購。

白沙屯拱天宮天上聖母徒步前往雲林北港朝天宮進香，報名香燈腳人數突破46萬人，場面壯觀。昨天迎來進香高峰，高鐵公司全面動員，協調運輸量能應戰。高鐵嘉義站昨天單日進出站人數達3萬2千人。圖／讀者提供

白沙屯拱天宮天上聖母徒步前往雲林北港朝天宮進香，報名香燈腳人數突破46萬人，場面壯觀。昨天迎來進香高峰，高鐵公司全面動員，協調運輸量能應戰。高鐵嘉義站昨天單日進出站人數達3萬2千人。圖／讀者提供