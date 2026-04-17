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搜刮物資、吃霸王餐？店家揭白沙屯香燈腳離譜行徑 網紅怒轟：台版零元購

聯合新聞網／ 綜合報導
一年一度白沙屯媽祖進香活動展開，然而今年亂象頻傳，陸續引發民怨。記者黃仲裕／攝影
一年一度白沙屯媽祖進香活動展開，然而今年亂象頻傳，陸續引發民怨。記者黃仲裕／攝影

一年一度的白沙屯媽祖進香活動再度吸引大批信眾參與，不過現場也出現不少亂象。北港店家揭露，有香燈腳來消費時，竟詢問「不是香燈腳來吃都免費的嗎？」，讓當地人怒轟「不要以為掛個粉紅臂章，什麼就都是免費的」。

該名網友在threads上抱怨，「白沙屯媽祖香燈腳們，進到北港鎮有到店家消費是要付錢的，不要以為掛個粉紅臂章什麼就都是免費的」。他表示，自己就是在地人，過去曾有店家反映，有香燈腳去消費時詢問「不是白沙屯香燈腳來吃都免費的嗎？」，更誇張的是，還曾目睹香燈腳來搜刮食物後，再用蝦皮店到店寄回去。

文章曝光，不少自稱北港在地的網友也抱怨，「真的很討厭沒品的香燈腳，把我們的社區、家鄉弄得亂七八糟」、「昨天我也在7-11看到香燈腳寄整箱的東西，我還在想說不是出來走嗎？怎麼有東西可以寄」、「我們是遇到要借用淋浴間的，但本來就沒對外開放」、「以前的香客是來結緣的，今年是來結仇的」。

百萬網紅Cheap也轉發該篇文章，並以「台版零元購」來形容此亂象。Cheap表示，在傳統的進香文化中，鄉親基於信仰提供物資給信徒，是屬於自發性的「結緣」行為，這原本是台灣最美的風景，但現在很多人參加不是為了信仰，是為了「吃回本」。

Cheap感嘆「粉紅臂章是Buffet通行證…背心一穿、臂章一掛，就像穿了黃馬褂，搞得好像全台灣店家都欠他一頓飯」。

白沙屯媽祖 香燈腳 Cheap 網紅 北港

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