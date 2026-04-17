白沙屯媽祖三進三出抵朝天宮 今起駕回鑾
白沙屯媽祖往北港徒步進香，昨近中午抵達目的地北港朝天宮，鑾轎於朝天宮廟前大街時，展開每年進廟的重頭戲，數萬人高喊「進喔、進喔」，神轎隊三進三出後，衝刺進廟，活動達最高潮；隊伍預計今凌晨零時出發北返。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，每年有愈來愈多信徒陪白沙屯媽祖一路到北港，今年跟著進香人數上看近百萬人，頂著炎熱天氣，與媽祖同在，虔誠和熱情未減，也幸好天公作美，讓進香活動能夠圓滿順利。
白沙屯媽祖鑾轎昨凌晨三時從虎尾天后宮（二媽廟）出發，一路快速前進，神轎沿著一四五縣道到土庫六房媽紅壇及順天宮等廟後，上午約八時十八分就抵達元長及北港交界，不少等候接駕的信徒聽到前導車聲，驚呼「這麼早」。
鑾駕在「進城」第一站的北辰派出所駐駕，縣長張麗善、國民黨雲縣長參選人立委張嘉郡前往接駕，民眾黨前主席柯文哲和主席黃國昌也上香接駕；民進黨秘書長徐國勇、民進黨雲縣長參選人立委劉建國，則與雲林在地蕉農攜手在北港設置應援站，發送在地香蕉。
鑾轎十一時一分抵達朝天宮廟前大街時，人潮已擠得水洩不通，萬民沸騰，高喊「進喔！」響徹雲霄，萬人夾道簇擁下，鑾轎展開三進三出百米衝刺，來回奔跑進廟，把整個進香活動帶到最高潮。
白沙屯媽祖進廟後，朝天宮住持法師誦經安座，信徒爭相膜拜拍照；拱天宮主委洪文華說，進廟後進行團拜，晚間重頭戲的刈火儀式，法師誦讀疏文祈福，由於今年報名人數多達四十六萬人，疏文名冊超過一六○○張，完成儀式後將登轎起駕回程。
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