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白沙屯香燈腳爆量 刈火儀式略調整 1600張疏文誦讀3小時
白沙屯媽祖北港徒步進香，今晚9時舉行最重要的誦讀疏文「刈火」儀式，由朝天宮住持法師主持，今年因報名香燈腳多達46萬3588人，如依往年一張張逐一由法師唱名，所需時間過於冗長，拱天宮今年特將疏文格式調整，名冊張數控制在約1600張，再由香燈腳一起誦讀，場面壯觀。
白沙屯媽祖每年往北港進香的重頭戲就是誦讀疏文祈安刈火儀式，今晚9點由朝天宮住持會茂法師誦經帶領團拜，並引燃朝天宮正殿內終年不滅的「萬年香火」，參與誦讀疏文的香燈腳，一起誦讀疏文後，再將一張一張投入「萬年香火」中焚燒。
工作人員再以火杓掏起聖火置放到拱天宮火缸中，裝滿聖火的火缸送入香擔，貼上封條後，由拱天宮香擔組人員護送回宮，象徵媽祖萬年香火流傳不絕、光明不滅，媽祖靈力脈脈相傳，護佑萬眾。
刈火儀式由拱天宮主委洪文華、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人主持，眾多香燈腳以虔誠敬神之心，將疏文逐一唱名，集體誦禱，場面莊嚴。
洪文華表示，今年報名人數超過46萬人，因此疏文格式略作調整，從原本每張可寫168名香燈腳姓名，今年改為288名，合計共約1600餘張，預計約2至3小時可完成誦讀。刈火儀式完成，媽祖即可登轎準備回鑾。
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