快訊

獨／新北最大菡生婦幼中心驚傳詐保遭搜索 多名醫師遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯香燈腳爆量 刈火儀式略調整 1600張疏文誦讀3小時

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖北港徒步進香，今晚9時舉行最重要的誦讀疏文「刈火」儀式，由朝天宮住持法師主持，今年因報名香燈腳多達46萬3588人，如依往年一張張逐一由法師唱名，所需時間過於冗長，拱天宮今年特將疏文格式調整，名冊張數控制在約1600張，再由香燈腳一起誦讀，場面壯觀。

白沙屯媽祖每年往北港進香的重頭戲就是誦讀疏文祈安刈火儀式，今晚9點由朝天宮住持會茂法師誦經帶領團拜，並引燃朝天宮正殿內終年不滅的「萬年香火」，參與誦讀疏文的香燈腳，一起誦讀疏文後，再將一張一張投入「萬年香火」中焚燒。

工作人員再以火杓掏起聖火置放到拱天宮火缸中，裝滿聖火的火缸送入香擔，貼上封條後，由拱天宮香擔組人員護送回宮，象徵媽祖萬年香火流傳不絕、光明不滅，媽祖靈力脈脈相傳，護佑萬眾。

刈火儀式由拱天宮主委洪文華、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人主持，眾多香燈腳以虔誠敬神之心，將疏文逐一唱名，集體誦禱，場面莊嚴。

洪文華表示，今年報名人數超過46萬人，因此疏文格式略作調整，從原本每張可寫168名香燈腳姓名，今年改為288名，合計共約1600餘張，預計約2至3小時可完成誦讀。刈火儀式完成，媽祖即可登轎準備回鑾。

白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖香燈腳今年報名人數爆增，多達46萬餘人，因此由香燈腳一起誦讀疏文，再由住持法師以萬年香火焚燒，完成刈火儀式。圖／擷取自白沙屯媽祖網路電視台

媽祖 白沙屯媽祖 白沙屯

延伸閱讀

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

交通部積極備戰白沙屯媽祖疏運 雙鐵今進出人次逾3萬

白沙屯媽今抵北港！雲林縣府防登革熱急清消、籲香燈腳做防護

媽祖早安排好？「員林邱大哥」給符阿嬤起死回生 他隔年人海奇蹟遇恩人

相關新聞

媽祖應允？台中孝媳哭求白沙屯媽找婆婆 今仙姑廟前大排尋獲遺體

台中市大肚區76歲林姓婦人失聯多日，邱姓孝順兒媳心急如焚，本月14日向白沙屯媽祖祈求早日找到婆婆。今天傳出，龍井區茄投路旁大排水溝發現浮屍，經家屬確認，初步研判是失聯的林婦，由於一旁就是知名水流屍成仙的「張玉仙姑廟」，鄉里熱議是媽祖、仙姑聯手助林婦早日返家，入土為安。

徐國勇、劉建國結合雲林蕉農 應援香蕉為香燈腳補體力

白沙屯媽祖今抵北港進香，民進黨秘書長徐國勇、立委劉建國與雲林在地蕉農攜手在北港設置應援站。發送雲林在地優質香蕉補充體力，也送「民主香燈腳」飄帶，一同祈求國泰民安。

埃及斑蚊曾現蹤北港…粉紅超跑今中午抵達朝天宮 疾管署派出這2人防疫

白沙屯媽祖今中午前抵達北港朝天宮，眾多香燈腳聚集廟前迎接媽祖，衛福部疾管署三度參與白沙屯媽祖徒步進香活動，攜手《疾病擬人》人氣角色「白靜」、「簡奕」等再度化身最萌及帥氣「防疫香燈腳」，今於朝天宮周邊高人流據點與全國信眾熱情互動。

白沙屯香燈腳爆量 刈火儀式略調整 1600張疏文誦讀3小時

白沙屯媽祖北港徒步進香，今晚9時舉行最重要的誦讀疏文「刈火」儀式，由朝天宮住持法師主持，今年因報名香燈腳多達46萬3588人，如依往年一張張逐一由法師唱名，所需時間過於冗長，拱天宮今年特將疏文格式調整，名冊張數控制在約1600張，再由香燈腳一起誦讀，場面壯觀。

白沙屯媽進香湧人潮 警政署長張榮興慰勉苗警辛苦了

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香人數創紀錄，12日出發湧現人潮，賴清德總統也蒞臨，警察勤務吃重，警政署長張榮興昨天下午到苗栗縣警察局慰勉同仁辛苦了，肯定讓信眾都能「徒步進香走得安心、行得順暢」。

白沙屯媽祖抵北港 交通部疏運破12萬人次、較去年增46%

今白沙屯拱天宮媽祖進香從4月12日深夜11時55分正式登轎啟程，歷經4天步行，於今(16)日上午9時順利抵達北港。交通部表示，今年總計疏運超過12萬人次，較去年增加46%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。