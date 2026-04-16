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交通部積極備戰白沙屯媽祖疏運 雙鐵今進出人次逾3萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應白沙屯拱天宮媽祖進香疏運，交通部各疏運單位除已啟動疏運措施，交通次長伍勝園至雲林北港向香燈腳表達交通部對於大家的關懷與祝福，並將交通部限量臺鐵燙金「勇」字紀念車票與「停讓保平安」舒緩貼布等隨緣品親手交給香燈腳們，讓「永(勇)保安康」祝福及「停讓保平安」文化傳遞下去。

據交通部統計，今日截至14時，高鐵嘉義站已逾15,887人次進出、臺鐵嘉義車站已逾15,770進出、公路局接駁公車路線已開出超過126班接駁車，疏運超過4,333人，疏運秩序良好。

交通部指出，伍勝園上午9時25分於朝天宮附近北港日興堂囍餅舖戲院店前快閃發放隨緣品，讓提早前往朝天宮參拜香燈腳莫不驚喜連連，之後伍勝園政務次長於上午10時35分再轉往北港台糖冰品部（公路局設攤處）慰勉辛苦同仁，並再度發放隨緣品向香燈腳加油打氣，讓一路陪同鑾轎步行而來的信眾感受交通部問候，香燈腳們亦向次長表達感謝與祝福。

伍勝園說，回憶小時候，亦曾隨阿嬤由家鄉斗南至北港朝天宮進香，除了約一半路程搭人力三輪車以外，剩餘約10公里路程，則以步行方式，這樣的經歷可以感同身受香燈腳的虔誠與辛苦。

隨後伍勝園前往公路局「臺鐵嘉義站＝北港朝天宮」接駁公車路線北港接駁點、臺鐵嘉義車站及高鐵嘉義站瞭解鐵公路現場疏運情形，並指示各疏運單位應監控疏運情形，做好橫向聯繫，隨時應變。

4月12日媽祖鑾轎起轎當天，交通部在各單位通力合作下，總計疏運超過12萬人次，較去年增加46%，成效斐然。

交通部表示，今日為本次白沙屯媽祖進香活動重點疏運日，各單位需秉持用心為民服務，視人潮狀況機動加開班次，並務必以確保眾多香燈腳安全為首要任務，達成站不留人目標。

媽祖鑾轎即將啟程返回拱天宮，交通部提醒，未來幾日晴時多雲，仍是高溫炎熱的天氣，氣象署同仁會持續背負行動氣象儀與大家同行，歡迎陸續加入行列的香燈腳們，下載App即時查詢氣象資料，行程中記得多多補充水分，做好防曬。

交通部再次呼籲一般用路人，因進香隊伍行人眾多，請配合交通管制、耐心等候，並確實停讓行人，共同維護交通安全，讓進香活動圓滿順利。

白沙屯媽祖 交通部 高鐵 台鐵

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